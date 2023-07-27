Источники издания утверждают, что в настоящее время в ОП думают, как ограничить выезд депутатов за границу. Вместе с тем, в Госпогранслужбе подчеркнули, что правила пересечения границы есть в свободном доступе.
Смотрите также Выехавший "на лечение отца" Скандальный Дубинский засветился с девушкой в Испании
У Зеленского работают над ограничением выезда за границу
Судя по проблемам, уже возникшим с выездом чиновников за границу, вы видите, что решение обсуждается,
– заявили источники "РБК-Украина".
Спикер ГНСУ Андрей Демченко сообщил, что правила пересечения границы мужчин на период военного положения открыты. Они отражены в постановлении Кабмина №57. Поэтому кто-либо может ознакомиться с ограничениями.
Кроме того, депутат Алексей Гончаренко заявил, что на пограничные пункты якобы разослали указание о запрете на выезд за границу чиновников и депутатов.
"Все, кто пытаются пересечь границу, останавливаются, и ожидается решение ОП по каждому из них", – заявил Гончаренко.
Депутат поехал в "служебную командировку" на Мальдивы
- В сети 25 июля опубликовали расследование, что нардеп от "Слуги народа" и заместитель председателя Комитета Верховной Рады по национальной безопасности обороны и разведки Юрий Аристов поехал в "служебную командировку" на Мальдивы. Там он остановился в гостинице, где номер стоит от 100 тысяч гривен в сутки.
- После осуждения в сети Аристов написал заявление на сложение депутатских полномочий. Его планируется рассмотреть на ближайшем пленарном заседании ВР.
- СБУ и ДБР 26 июля провели обыски в Аристове в рамках открытого уголовного производства по внесению ложных сведений в документы для выезда за границу. В ходе обысков обнаружили загранпаспорт, в котором были отметки о пересечении границы в Мальдивах.
- На заседании 27 июля Верховная Рада поддержала решение о лишении Аристова депутатских полномочий.