Источники издания утверждают, что в настоящее время в ОП думают, как ограничить выезд депутатов за границу. Вместе с тем, в Госпогранслужбе подчеркнули, что правила пересечения границы есть в свободном доступе.

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Судя по проблемам, уже возникшим с выездом чиновников за границу, вы видите, что решение обсуждается,

– заявили источники "РБК-Украина".

Спикер ГНСУ Андрей Демченко сообщил, что правила пересечения границы мужчин на период военного положения открыты. Они отражены в постановлении Кабмина №57. Поэтому кто-либо может ознакомиться с ограничениями.

Кроме того, депутат Алексей Гончаренко заявил, что на пограничные пункты якобы разослали указание о запрете на выезд за границу чиновников и депутатов.

"Все, кто пытаются пересечь границу, останавливаются, и ожидается решение ОП по каждому из них", – заявил Гончаренко.

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