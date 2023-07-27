Джерела видання стверджують, що нині в ОП думають, як обмежити виїзд депутатів за кордон. Разом з тим, у Держприкордонслужбі наголосили, що правила щодо перетину кордону є у вільному доступі.

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У Зеленського працюють над обмеженням виїзду за кордон

Судячи з проблем, що вже виникли з виїздом чиновників за кордон, ви бачите, що рішення обговорюється,

– заявили джерела "РБК-Україна".

Речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив, що правила перетину кордону чоловіків на період воєнного стану є відкритими. Вони відображені у Постанові Кабміну №57. Тому будь-хто може ознайомитися з обмеженнями.

Окрім того, депутат Олексій Гончаренко заявив, що на прикордонні пункти нібито розіслали вказівку про заборону на виїзд за кордон чиновників та депутатів.

"Всі, хто намагаються перетнути кордон, зупиняються, і очікується рішення ОП по кожному з них", – заявив Гончаренко.

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