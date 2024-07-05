Дмитрий Лубинец заявил, что мужчина пожаловался также на то, что работники полиции не обеспечили его право на юридическую помощь.

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Что известно об инциденте в Черновцах

Видео, на котором зафиксирован ход событий, подтверждает, что полицейские с применением физической силы бросили мужчину на землю, одели ему специальные средства (наручники) и посадили в служебный автомобиль. При этом мужчина какого-либо сопротивления работникам полиции не оказывал, а пытался выяснить основания его задержания,

– рассказал Лубинец.

Кстати, на опубликованных кадрах видно, как мужчина говорит с полицейскими. Когда он отказывается от приглашения правоохранителя, то они надевают на него наручники.

Что происходило возле железнодорожного вокзала в Черновцах: смотрите видео

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека заявил, что подобные факты нарушений правоохранителями прав и свобод человека и гражданина требуют надлежащего реагирования.

"Поэтому я обратился к руководителям Национальной полиции Украины и Государственного бюро расследований", – заверил уполномоченный.

Он добавил, что не место среди полицейских лицам, которые:

превышают свои служебные полномочия,

попирают права и свободы человека,

унижают человеческое достоинство.

Патрульная полиция Черновицкой области не комментировала инцидент на своих официальных страницах.

Кстати, в Черновицкой области человек в форме угрожал оружием гражданскому. В ТЦК и СП заявили, что там не было работников военкомата.