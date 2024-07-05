Дмитро Лубінець заявив, що чоловік поскаржився також на те, що працівники поліції не забезпечили його право на правничу допомогу.

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Що відомо про інцидент в Чернівцях

Відео, на якому зафіксовано перебіг подій, підтверджує, що поліцейські із застосуванням фізичної сили кинули чоловіка на землю, одягнули йому спеціальні засоби (кайданки) та посадили до службового автомобіля. При цьому чоловік будь-якого опору працівникам поліції не чинив, а намагався з'ясувати підстави його затримання,

– розповів Лубінець.

До речі, на опублікованих кадрах видно, як чоловік говорить з поліцейськими. Коли він відмовляється від запрошення правоохоронця, то вони вдягають на нього кайданки.

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Уповноважений Верховної Ради з прав людини заявив, що подібні факти порушень правоохоронцями прав і свобод людини та громадянина потребують належного реагування.

"Тому я звернувся до керівників Національної поліції України та Державного бюро розслідувань", – запевнив уповноважений.

Він додав, що не місце серед поліцейських особам, які:

перевищують свої службові повноваження,

зневажають права і свободи людини,

принижують людську гідність.

Патрульна поліція Чернівецької області не коментувала інцидент на своїх офіційних сторінках.

До речі, у Чернівецькій області людина у формі погрожувала зброєю цивільному. У ТЦК та СП заявили, що там не було працівників військкомату.