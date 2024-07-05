Згідно з новими правилами мобілізації та військового обліку, усі чоловіки віком від 18 до 60 років зобов'язані оновити свої військово-облікові дані до 16 липня. Про покарання для ухилянтів розповів речника Полтавського обласного ТЦК СП майор Роман Істомін.

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Чи можуть позбавити водійського посвідчення

За порушення мобілізаційного процесу українців можуть оштрафувати. Також працівники ТЦК мають право звернутися до суду.

У разі отримання письмової відповіді від поліції про неможливість здійснити адміністративне затримання та доставлення, начальник ТЦК надсилає такому громадянину у паперовій формі засобами поштового зв'язку рекомендованим листом вимогу про виконання обов'язків,

– пояснив Істомін.

Якщо ж громадянин добровільно впродовж 10 календарних днів із дня вручення вимоги не виконав зазначеного обов'язку, ТЦК та СП звертається до суду.

Стосовно тимчасового обмеження такого громадянина у праві керування транспортним засобом під час мобілізації на строк до виконання або відкликання такої вимоги. Далі вже буде судове рішення,

– додав речник ТЦК.

Прокоментував обмеження також речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін. Він наголосив, що в законі йдеться саме про тимчасове обмеження керування транспортним засобом.

У судовому порядку. Після оновлення даних обмеження скасовується,

– підкреслив Лазуткін.

Раніше заступник начальника Черкаського обласного ТЦК та СП, підполковник Василь Фризюк, пояснив, як оновити дані у ЦНАПі без QR-коду. Крім цього, він розповів, що робити, коли є статус "у розшуку".