Об этом руководитель Хмельницкой прокуратуры Алексей Олейник написал на своей странице в фейсбуке. Он также опроверг заявление журналиста Юрия Бутусова, который утверждал, что якобы "все прокуроры оформили инвалидность".

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Руководитель Хмельницкой прокуратуры отреагировал на скандал

Олейник отметил, что заявления Бутусова не в полной мере соответствуют действительности. Так, он отметил, что численный состав прокуратуры Хмельницкой области составляет 225 прокуроров. В то же время группу инвалидности имеют только 48 из них.

Поэтому утверждать, что вся прокуратура состоит из лиц с инвалидностью, не является правильным. Более того, инвалидность большинства работников получена не за последние годы,

– отметил Олейник.

Руководитель Хмельницкой прокуратуры также добавил, что он также имеет проблемы со здоровьем. Так, в 2005 году он получил травму на рабочем месте, изучая материалы уголовного производства. Группу инвалидности, как утверждает Олейник, он получил в 2017 году – задолго до назначения на должность. Олейник не стал раскрывать детали о травме, но заявил, что болезнь не препятствует выполнению служебных обязанностей.

Олейник также отметил, что вопрос о наличии группы рассматривался во время аттестации комиссией с участием представителей общественности и международных организаций.

Прокурор добавил, что еще в 2020 году народный депутат поднимала вопрос наличия групп инвалидности у прокуроров Хмельницкой области. Тогда было открыто уголовное производство.

Выражение "крышуя коррупционную схему председателя МСЭК" звучит, конечно, мощно, но в публикации ничем не подтвержден, как и большинство статей автора в которых критикуются органы власти. Так можно сказать о каждом, кто получил группу и занимает должность,

– заявил Олейник.

В итоге руководитель Хмельницкой прокуратуры отметил, что публикация журналиста имеет вид дискриминации, ведь действующим законодательством не установлено ограничений по работе лиц с инвалидностью в органах прокуратуры.