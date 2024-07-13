"Бегал по всему ТЦК": в ОК "Запад" отреагировали на скандал с якобы избиением волонтера

Местные СМИ написали, что на Ровенщине работники Гощанского ТЦК похитили и пытали волонтера Александра Мандыгру. В ОК "Запад" прояснили ситуацию, передает 24 Канал.

13 июля произошел скандал в Днепре. Там парень провоцировал военного, ударил его и кричал "Слава России". Вечером появилось видео с его извинениями, где он объясняет: является патриотом, Россию не поддерживает, а вел себя так потому, что умерла его бабушка. По словам парня, он не спал и не ел три дня, поэтому был в состоянии аффекта.

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Детали скандала с ТЦК в Ровенской области

В 3 часа утра 13 июля Александр Мандыгра был незаконно задержан и доставлен в помещение укрытия диагностического центра в Ровно, где сейчас находится военно-врачебная комиссия. Там мужчину пытали. В 3:30 утра на блокпосту его силой посадили в автомобиль ТЦК и вывезли на ВВК,

– написали ровенские журналисты.

Они утверждают, что мужчина обновил свои учетные данные, а также имел при себе удостоверение военного волонтера, поэтому "для такого жестокого обращения" не было оснований.

В помещении диагностического центра мужчину якобы били и удерживали в течение нескольких часов. Жена волонтера написала несколько постов в фейсбуке об избиении. Юлия Мандыгра обратилась в судебно-медицинскую экспертизу с целью установления факта нанесения телесных повреждений.

"Ввалили его головой в стену. Душили и надевали наручники. Соответствующие заявления написаны и побои сняты", – сказано в одном из ее сообщений.

В ОК "Запад" тоже отреагировали на этот случай. Там приводят другую версию событий.

Ситуация: гражданин Александр М. отказался проходить ВВК. Бегал по всему ТЦК. Кричал. Бросался на стулья. Звонил жене. Плакал и говорил, что ему нужно выехать в Польшу, чтобы привезти автомобили для ВСУ. Мы поддерживаем и невероятно благодарны всем волонтерам, которые помогают Вооруженным силам. Но в нынешней ситуации лучшее волонтерство – это служба в ВСУ. Сотни тысяч украинцев взяли на себя этот священный долг и прямо сейчас защищают наше государство,

– говорится в сообщении.

В ОК "Запад" подчеркнули, что Александр не имеет оснований для непрохождения военной службы, а военнослужащие ТЦК не применяли силу и не трогали его. "Все это зафиксировано на фото и видео", – сказано в заметке.

Оперативное командование призвало работников СМИ не распространять ложную информацию и подчеркнуло, что оно открыто к комментариям.

Напоследок там отметили: "У Александра М. очень много фотографий в военной форме ВСУ. Кроме того, что это нарушение законодательства, это еще и просто неэтично. В фейсбуке воины не нужны. Они нужны на передовой. Хватит прятаться за юбкой жены, пришло время выполнить свой конституционный долг и начать защищать Родину".