Остальное путешествие мужчина провел в тамбуре. Новые детали скандала сообщил руководитель пассажирского направления "Укрзализныци" Александр Перцовский. По его словам, в компании просмотрели 5 часов видео с камер наблюдения.

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Что произошло в вагоне Укрзализныци

Александр Перцовский заявил, что проводница компании не выводила военного ВСУ в тамбур.

Согласно камерам наблюдения, словесная перепалка произошла между пассажирами до того, как стюардесса подошла проверять билеты.

Напротив, когда стюарды заметили расстроенного военного уже в тамбуре – несколько раз останавливались, пробовали успокоить, предлагали места в вагоне 1-го класса,

– заявил руководитель пассажирского направления компании.

Добавил, что военный не рассказывал, что именно его огорчило, а настаивать и допытываться проводники считали некорректным.

Кроме того, Перцовский сообщил, что:

они точно не знают, что сказали пассажиры военному;

это можно узнать только, если он сам решит рассказать.

"Но понятно одно: то, что он услышал, его ранило. Нам хватает раненых героев на поле боя, и каждый из нас точно должен вести себя так, чтобы наше поведение согревало и ободряло, а не оскорбляло", – сказал чиновник.

Какие выводы сделала Укрзализныця

Александр Перцовский анонсировал, что компания проведет первые тренинги психологической помощи для работников уже 14 ноября.

Более того, руководитель пассажирского направления Укрзализныци обратился к пассажирам, которые позволили себе оскорблять военного, благодаря которому еще живы и едут в поезде.

Если кто-то разнеженный едет со своим ноутбуком в нашем "Интерсити", пьет себе горячий кофе и ему вдруг мешает запахом военный напротив, то единственное, что может он себе позволить – это заткнуть свой рот, закрыть ноутбук, тихо выйти на ближайшей остановке и идти дальше пешком,

– заявили в компании.

Перцовский напомнил пассажирам, что едут в поезде они именно благодаря усилиям военных и железнодорожников.

Что известно о скандале

Основательница благотворительного фонда "Страна непокоренных" Любовь Олиградская 14 ноября сообщила, что возвращавшегося со службы военного выгнали в тамбур, потому что от него якобы "плохо пахло".

Боец ВСУ возвращался в отпуск, поэтому ехал с Донетчины в Киев. По словам Олиградской, военному в качестве извинения предложили компенсировать билет на поезд и приобрести еще один.

Дочь защитника рассказала в инстаграме, что инцидент произошел, когда ее папа ехал на поезде Днепр – Киев.

По ее словам, военного попросили ехать в тамбуре, потому что от него якобы "плохо пахло". Дочь заметила, что, к сожалению, не духами, потому что их на Донбассе нет.

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