Решту подорожі чоловік провів у тамбурі. Нові деталі скандалу повідомив керівник пасажирського напрямку Укрзалізниці Олександр Перцовський. За його словами, в компанії подивились 5 годин відео з камер спостереження.

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Що трапилось у вагоні Укрзалізниці

Олександр Перцовський заявив, що провідниця компанії не виводила військового ЗСУ в тамбур.

Згідно з камерами спостереження, словесна перепалка відбулась між пасажирами до того, як стюардеса підійшла перевіряти квитки.

Навпаки, коли стюарди помітили засмученого військового вже у тамбурі – кілька разів зупинялись, пробували заспокоїти, пропонували місця у вагоні 1-го класу,

– заявив керівник пасажирського напрямку компанії.

Додав, що військовий не розповідав, що саме його засмутило, а наполягати й допитуватись провідники вважали некоректним.

Окрім того, Перцовський повідомив, що:

вони точно не знають, що саме сказали пасажири військовому;

про це можна довідатись тільки, якщо він сам вирішить розповісти.

"Але зрозуміло одне: те, що він почув, його ранило. Нам вистачає поранених героїв на полі бою, і кожен з нас точно має поводитись так, щоб наша поведінка зігрівала та підбадьорювала, а не ображала", – сказав посадовець.

Які висновки зробила Укрзалізниця

Олександр Перцовський анонсував, що компанія проведе перші тренінги з психологічної допомоги для працівників вже 14 листопада.

Ба більше, керівник пасажирського напрямку Укрзалізниці звернувся до пасажирів, які дозволили собі ображати військового, завдяки якому ще живі та їдуть в потязі.

Якщо хтось розніжений їде зі своїм ноутбуком у нашому "Інтерсіті", п'є собі гарячу каву і йому раптом заважає запахом військовий напроти, то єдине, що може він собі дозволити – то стулити свою пельку, закрити ноутбука, тихо вийти на найближчій зупинці і йти далі пішки,

– заявили в компанії.

Перцовський пригадав пасажирам, що їдуть в потязі вони саме завдяки зусиллям військових та залізничників.

Що відомо про скандал

Засновниця благодійного фонду "Країна нескорених" Любов Оліградська 14 листопада повідомила, що військового, який повертався зі служби, вигнали в тамбур, бо від нього буцімто "погано пахло".

Боєць ЗСУ повертався у відпустку, тож їхав з Донеччини в Київ. За словами Оліградської, військовому як вибачення запропонували компенсувати квиток на поїзд та придбати ще один.

Дочка захисника розповіла в інстаграмі, що інцидент трапився, коли її тато їхав на поїзді Дніпро – Київ.

За її словами, військового попросили їхати в тамбурі, тому що від нього нібито "погано пахло". Донька зауважила, що, на жаль, не парфумами, бо їх на Донбасі немає.

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