Украинский защитник ехал из Донбасса домой – в Киев в отпуск. Об этом сообщила основатель благотворительного фонда "Страна непокоренных" Любовь Олиградская.

Обратите внимание В поезде "Укрзализныци" разгорелся скандал: пассажира отказались обслуживать по-украински

Что известно о скандале в поезде

Как стало известно, на военного пожаловались двое сидевших рядом мужчин. Они заявили, что от защитника "плохо пахнет".

Вместо того чтобы принимать благодарность от людей, защищающих Украину, очень "вежливая" проводница попросила его выйти в тамбур и спать там, потому что от него плохо пахнет,

– рассказала Олиградская.



Украинский защитник, которого оскорбили в поезде / фото Любовь Олиградская

Что говорят в Укрзализныце

В компании заявили, что разобрались в ситуации:

"Наши стюарды недостаточно четко среагировали на ситуацию и не заметили конфликта, позволив защитнику провести остальные поездки в тамбуре", - сказали в Укрзализныце.

Кстати, Олиградская также сообщила, что военному в качестве прощения предложили компенсировать билет на поезд и приобрести еще один.



Украинского военного оскорбила проводница поезда / фото Любовь Олиградская



Военный со своей дочерью / фото Любовь Олиградская

В сети возмущены

В соцсети возмутились этим случаем. Украинцы просят Укрзализныцу уволить эту проводницу:

"Не видим нового поста, уволившего этого сотрудника! Вы думаете, что все столкнете на пассажиров и мы в ладони похлопаем?"

"Предлагаю как прощение сделать для Виктора бесплатный проезд на всю жизнь. Наделали глупостей, исправляйте ошибки"

"Озвучьте фамилии проводницы и пассажиров-нахалов. Рекомендую их отправить на передовую"

"Досадно, позор"

Скандалы с Укрзализныцей