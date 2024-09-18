Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети X сообщил, что направит ноту польской стороне из-за задержания Усика в аэропорту Кракова.

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МИД об инциденте с задержанием Усика в Польше

По словам Сибиги, быстрому освобождению Александра Усика поспособствовало МИД. Он отметил, что Украина считает задержание украинского чемпиона недопустимым. Поэтому министерство направит ноту своим польским коллегам.

По поручению Президента Украины Владимира Зеленского мы немедленно отреагировали на задержание Александра Усика в Кракове и способствовали его освобождению. Детали мне сообщил наш Генконсул. Мы считаем такие действия непропорциональными и недопустимыми в отношении нашего чемпиона и направим соответствующую ноту польской стороне,

– написал Сибига.

В МИД добавили, что министр иностранных дел координировал действия украинских дипломатов, находясь на границе Украины и Румынии. Он направляется туда со своим первым зарубежным визитом в роли главы ведомства.

Пресс-служба показала видео, как Сибига давал инструкции Генконсулу.

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После освобождения Александр Усик поблагодарил за поддержку украинских дипломатов. Он рассказал, что "произошло недоразумение" и с ним все хорошо.