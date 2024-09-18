Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соцмережі X повідомив, що надішле ноту польській стороні через затримання Усика в аеропорту Кракова.

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МЗС про інцидент із затриманням Усика в Польщі

За словами Сибіги, швидкому звільненню Олександра Усика посприяло МЗС. Він наголосив, що Україна вважає затримання українського чемпіона неприпустимим. Тож міністерство надішле ноту своїм польським колегам.

За дорученням Президента України Володимира Зеленського ми негайно відреагували на затримання Олександра Усика в Кракові та сприяли його звільненню. Деталі мені повідомив наш Генконсул. Ми вважаємо такі дії непропорційними та неприпустимими щодо нашого чемпіона і надішлемо відповідну ноту польській стороні,

– написав Сибіга.

В МЗС додали, що міністр закордонних справ координував дії українських дипломатів, перебуваючи на кордоні України та Румунії. Він прямує туди зі своїм першим закордонним візитом в ролі глави відомства.

Пресслужба показала відео, як Сибіга давав інструкції Генконсулу.

Сибіга на кордоні з'ясовує ситуацію щодо Усика: дивіться відео

Після звільнення Олександр Усик подякував за підтримку українським дипломатам. Він розповів, що "сталося непорозуміння" і з ним все добре.