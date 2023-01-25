Министр подчеркнул, что хотят ввести в ВСУ гибкую, но унифицированную систему меню. Он напомнил, что в 2016 году ввели Каталог продуктов, который покончил с советской практикой питания. Однако Резников признал, это создало некоторые коррупционные риски.

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Лазовки для злоупотреблений закроют

Несмотря на то, что система работает хорошо, она допускает лазейки для заговоров и злоупотреблений. Резников хочет их закрыть. По его словам, в основе питания будут являться единицы измерения и калории, а не деньги и калории. Такой подход распространен в НАТО.

Для проведения реформы потребуется от 4 до 5 месяцев. Однако вызовы могут относиться к тому, что существуют различные требования к питанию видов, родов и сил ВСУ.

Есть ВМСУ, десантники, авиация со своими особенностями. Есть отличия между питанием в полевых условиях на фронте и в пункте постоянной дислокации. Весь этот массив необходимо проработать,

– рассказал Резников.

По его словам, еще осенью начали готовить почву для этих изменений, но сейчас действуют аккуратно, поскольку поставки продовольствия должны быть непрерывными. После реформирования армия будет иметь веганское, халяльное, кошерное и постное меню.

Часть оборонных закупок должна быть открыта

Резников, реагируя на скандал, поддержал инициативу нардепов сделать часть оборонных закупок открытыми, если это не повредит безопасности поставщиков и сохранит чувствительную информацию о ВСУ.

Министр заверил, что не имеет претензий к журналистам, публикующим обличительные материалы о закупках у армии. Однако добавил, что нельзя, чтобы в публичном пространстве свободно распространялись документы оборонного ведомства.

Однако это вопрос, прежде всего, к должностным лицам Минобороны и ВСУ. Резников обратился в СБУ не из-за деятельности журналистов, а из-за возможной утечки бумаг, не несущих угрозы обороне.

Что этому предшествовало