Махинация на 500 миллионов гривен: как Львов могут оставить без большого земельного участка

Эпопея по поводу львовского рынка "Добробут", расположенного в самом центре Львова, продолжается. 30 мая должно состояться важное заседание Апелляционного хозяйственного суда, который должен поставить точку в этом деле.

Подробности рассказал сам мэр Львова Андрей Садовый в своем телеграмме. Он отметил, что вместе с заместителями и членами исполкома будет присутствовать на заседании суда.

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Что сказал Садовый

Мэр Львова подчеркнул, что общину города хотят обокрасть ориентировочно на 500 миллионов гривен. Он пояснил, что фирма "Галинвест", зарегистрированная в Москве, еще в начале независимости обманула городские власти.

Он переписал на себя земли, где находится рынок "Добробут". На сегодня это 500 миллионов гривен. Суд в этом вопросе принципиально важен, потому что еще в начале войны черные регистраторы начали все это переоформлять.

– объяснил Андрей Садовый.

Он добавил, что мэрия обратилась в полицию и нарушила уголовное производство. Правда, прокуратура уже год не может предъявить обвинения, хотя есть заключение Минюста и Госгеокатастра.

"Это мародерство и грабеж. Я обращаюсь к Генпрокурору с призывом стать в защиту общины Львова. Потому что если не работают честные суда, то работают суды Линча (то есть самосуд – 24 Канал)", – подчеркнул Садовый.

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У нас нет доказательств того, что судей Апелляционного суда подкупают, но, как отметил Садовый, дело шито белыми нитями. Регистратор незаконно переписал коммунальную землю на дельцов, но беспристрастный суд должен

поставить все на свои места.

О каком земельном участке говорится

Еще 30 лет назад австрийцы планировали построить в центре Львова 5-этажную гостиницу с автостоянкой. Они обещали средства и технику, а Львовский городской совет – выделить участок за Оперным театром и снести 3 дома, которые мешали реализации проекта. Город свою часть обязательств выполнил. Застройщик только построил фундамент, на котором в 1997 году обустроили действующий временный рынок "Добробут", пока инвестор не возобновит строительство гостиницы.

Однако несколько лет назад компания "Галинвест" незаконно приступила к строительным работам и занялась поиском новых арендаторов. Строительные работы на рынке тогда удалось остановить. Но афера со стороны собственника рынка принесла городу и его жителям миллионный ущерб.

В декабре 2020 года скандально известный регистратор Солонковского сельского совета Максим Живко зарегистрировал за ООО "СУАП "Галинвест" право пользования земельным участком, а в феврале 2021 года, за день до начала войны, регистраторы Глинянского городского совета зарегистрировали право собственности на промышленно-продовольственный торговый центр , что и послужило основанием Львовского городского совета обратиться в суд.