Эту ситуацию прокомментировал и сам командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, генерал-лейтенант Александр Павлюк. Он заявил, что инициировал проведение служебного расследования Военной службой правопорядка.

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Как отреагировал Павлюк на скандал

С целью установления реальных фактов и обстоятельств, предоставления надлежащей правовой оценки событий, о которых сообщила группа "Asgard" на собственных ресурсах в социальных сетях, мной инициировано проведение служебного расследования Военной службой правопорядка в Вооруженных Силах Украины,

– подчеркнул он.

По его словам, все решения и выводы относительно этого инцидента будут публичными. Он также гарантировал, что справедливость будет обеспечена в "полном соответствии с нормами действующего законодательства".

Что этому предшествовало

Бойцы подразделения "Асгард" в составе Сухопутных войск ВСУ заявили, что Александр "Тихоход" Дмитриев, который представлялся советником командующего Александра Павлюка, без полномочий отдавал приказы, унижал и угрожал. В то же время Дмитриев отрицает обвинения.

Вскоре после этого в Сухопутных войсках сообщили, что инцидент будет рассмотрен. Обещали, что будут выяснены обстоятельства дела, аргументы и доказательства обеих сторон конфликта. Действиям участников конфликта будет дана правовая оценка.