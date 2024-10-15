Цю ситуацію прокоментував й сам командувач Сухопутних військ Збройних Сил України, генерал-лейтенант Олександр Павлюк. Він заявив, що ініціював проведення службового розслідування Військовою службою правопорядку.

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Як відреагував Павлюк на скандал

З метою встановлення реальних фактів та обставин, надання належної правової оцінки щодо подій, про які повідомила група "Asgard" на власних ресурсах в соціальних мережах, мною ініційовано проведення службового розслідування Військовою службою правопорядку у Збройних Силах України,

– наголосив він.

За його словами, усі рішення та висновки стосовно цього інциденту будуть публічними. Він також гарантував, що справедливість буде забезпечена у "повній відповідності до норм чинного законодавства".

Що цьому передувало

Бійці підрозділу "Асгард" у складі Сухопутних військ ЗСУ заявили, що Олександр "Тихоход" Дмітрієв, який представлявся радником командувача Олександра Павлюка, без повноважень віддавав накази, принижував і погрожував. Водночас Дмітрієв заперечив звинувачення.

Незадовго після цього у Сухопутних військах повідомили, що інцидент буде розглянуто. Обіцяли, що будуть з'ясовані обставини справи, аргументи та докази обох сторін конфлікту. Діям учасників конфлікту буде надана правова оцінка.