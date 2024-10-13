Про це пише hromadske з посиланням на допис бійців підрозділу, які вже підготували звернення до командування. Водночас Дмітрієв заперечив звинувачення.

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У Сухопутних військ заявили про погрози з боку Дмітрієва

Боєць з позивним Чех розповів, що командир роти представляв Дмітрієва як людину, що розв'язує питання з командуванням. Чоловік нібито з ще одним цивільним, Сергієм Жуком, "незаконно та самовільно" зайшли у приміщення режимного військово обʼєкту, де перебував особовий склад, зброя та техніка роти.

За словами бійця, "Тихоход" почав ставити задачі та роздавати вказівки щодо переміщення особового складу підрозділу "Асгард". Він стверджував, що ніби наділений повноваженням від командування Сухопутних військ та ЗСУ,

Хоча, як розповів військовий, "юридично це є неможливим, оскільки тільки командир має право віддавати накази". "Коли бійці відмовилися його слухати прийшов на крики, почав лаятися, принижуючи бійців та відкрито погрожуючи їм", – додав Чех.

Аби зʼясувати офіційний статус та повноваження Дмітірєва і Жука, військові звернулися до командира роти, але "конкретної відповіді надано не було". Вони підготували звернення до командування полку, командування Генштабу ЗСУ, командування Сухопутних військ та Володимира Зеленського.

Ніхто не має права принижувати честь та гідність воїнів, які борються за незалежність України ні за законом, ні за кодексом військової честі. Ганебна поведінка Дмітрієва Олександра є не припустимою,

– наголосив Чех.

У коментарях до допису щодо заяви військових Дмітрієв заперечив звинувачення. Він заявив, що "ця провокація давно спрогнозована". Водночас на запит hromadske Дмітрієв заявив: "Наказів, звісно, не було і не могло бути".