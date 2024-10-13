Про це нагадав нардеп, член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в інтерв'ю Radio NV. Він також прокоментував кількість військових, які самовільно залишили частину.

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Веніславський висловився про кількість військових, які пішли в СЗЧ

Веніславський визнав, що ситуація стосовно військових, які пішли у СЗЧ, є складною, проте названа ексрадником Офісу Президента Олексієм Арестовичем цифра у понад 100 тисяч випадків не відповідає дійсності.

Я не знаю, звідки у пана Арестовича такі цифри. Насправді цифри абсолютно не такі, але це явище точно не поодиноке. Ми думаємо, як цю ситуацію виправляти,

– пояснив нардеп.

До слова, також Веніславський розповів, що заяви про створення можливостей для демобілізації на цьому етапі війни з боку посадовців були популістськими, щоб сподобатися військовослужбовцям, що їм встановлять чіткі строки служби.

За його словами, зрештою українська влада прийшла до рішення, що Верховна Рада, ухваливши закон, в перехідних положеннях рекомендувала Кабінету Міністрів України розробити та внести на розгляд парламенту відповідний законопроєкт про чіткі строки служби.