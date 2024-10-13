Об этом напомнил нардеп, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в интервью Radio NV. Он также прокомментировал количество военных, которые самовольно оставили часть.

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Вениславский высказался о количестве военных, которые ушли в СОЧ

Вениславский признал, что ситуация в отношении военных, которые ушли в СОЧ, является сложной, однако названая экс-советником Офиса Президента Алексеем Арестовичем цифра в более 100 тысяч случаев не соответствует действительности.

Я не знаю, откуда у господина Арестовича такие цифры. На самом деле цифры абсолютно не такие, но это явление точно не единичное. Мы думаем, как эту ситуацию исправлять,

– объяснил нардеп.

К слову, также Вениславский рассказал, что заявления о создании возможностей для демобилизации на этом этапе войны со стороны чиновников были популистскими, чтобы понравиться военнослужащим, что им установят четкие сроки службы.

По его словам, конце концов украинская власть пришла к решению, что Верховная Рада, приняв закон, в переходных положениях рекомендовала Кабинету Министров Украины разработать и внести на рассмотрение парламента соответствующий законопроект о четких сроках службы.