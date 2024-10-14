Зазначимо, що військові казали, нібито Олександр Дмітрієв віддавав накази, на які не мав повноважень. Сам "Тихоход" назвав звинувачення "провокацією, яка давно спрогнозована" і заявив, що цього не було.

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Розслідування інциденту з Дмітрієвим

У Сухопутних силах наголосили, що будуть з'ясовані обставини справи, аргументи та докази обох сторін конфлікту. Діям учасників конфлікту буде надана правова оцінка.

Інформація щодо рішень, прийнятих в результаті службового розслідування, буде доведена до широкого загалу,

– пишуть там.

У ЗСУ попросили громадян від самостійної оцінки ситуації, яка може бути емоційною та неправильною – через відсутність повного об'єму інформації та протиріччя наявної.

Що відомо про конфлікт з "радником Павлюка"

Боєць "Асгарду" з позивним "Чех" розповів, що командир роти представляв Олександра "Тихоход" Дмітрієва як людину, що розв'язує питання з командуванням. Військовий зазначає, що Дмітрієв почав роздавати вказівки щодо переміщення особового складу і казав, що має повноваження від Сухопутних військ.

Хоча, як розповів військовий, "юридично це є неможливим, оскільки тільки командир має право віддавати накази".

"Коли бійці відмовилися його слухати прийшов на крики, почав лаятися, принижуючи бійців і відкрито погрожуючи їм", – додав "Чех".

Саме тому військові підрозділу подали звернення до командування полку, командування Генштабу ЗСУ, командування Сухопутних військ і Володимира Зеленського. Сам Дмітрієв відкидає всі звинувачення і каже, що "наказів не було та не могло бути".