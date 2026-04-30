Начальника Ужгородского РТЦК переведут в боевую часть после скандала

Начальника Ужгородского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки планируют перевести в боевую часть после резонансного скандала. Речь идет об условиях содержания мобилизованных, которые проверял офис омбудсмена.

До сих пор продолжаются проверки, а часть материалов уже передали в правоохранительные органы. Об этом заместитель начальника Закарпатского ОТЦК и СП Александр Бовкуненко заявил на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады.

Что произошло с начальником ТЦК после скандала?

По словам Бовкуненко, сам руководитель Ужгородского РТЦК изъявил желание вернуться к службе в боевом подразделении. Ранее он уже проходил ее в десантно-штурмовых войсках. Сейчас же его вызвали в Киев для прохождения обучения, после чего должен состояться перевод.

Он будет перемещаться в боевую часть. Он из боевой части к нам прибыл из десантно-штурмовых войск. Он сам изъявил желание. По крайней мере, он мне об этом говорил лично, что хочет идти в боевую часть. Он еще не пошел. Его вызвали на обучение в Киев,

– отметил Бовкуненко.

После огласки в оперативном командовании "Запад" сообщили о создании специальной комиссии, которая должна проверить изложенные факты. Все материалы по результатам проверки обещают передать правоохранительным органам для дальнейшей оценки.

Кроме этого, ситуация уже получила судебную оценку. Ужгородский горрайонный суд признал руководителя РТЦК виновным в препятствовании законной деятельности представителя омбудсмена. Это решение стало одним из первых юридических последствий скандала, который приобрел широкий общественный резонанс.

Что известно о нечеловеческих условиях в ТЦК?

В Ужгородском ТЦК обнаружили серьезные нарушения прав человека, которые вызвали широкий резонанс. Во время мониторингового визита зафиксировали факты незаконного содержания граждан без надлежащего оформления документов: некоторые находились там от нескольких недель до 50 дней.

Удерживаемых фактически изолировали, изымая телефоны и документы без юридических оснований, что лишало их возможности связаться с родными или получить правовую помощь. Особое беспокойство вызвали условия пребывания людей. В помещении зафиксировали антисанитарию: на десятки человек было лишь несколько единиц посуды, которой пользовались без надлежащей обработки.

Ужгородский ТЦК / Фото Дмитрий Лубинец

Также сообщается о критическом дефиците базовых условий – только один туалет и душ на большое количество людей и отсутствие постельного белья. Отдельно указывают на проблемы с медицинским обеспечением. По данным проверки, в некоторых случаях состояние здоровья удерживаемых игнорировали, даже когда речь шла об угрозе жизни.

Один из мужчин с критически высоким давлением получил помощь только после вмешательства представителя омбудсмена и был госпитализирован. Среди удерживаемых также обнаружили ветерана с удостоверением участника боевых действий, которого не освободили, несмотря на имеющиеся основания.

Кроме того, в помещении находился человек с явными физическими недостатками, что ставит под сомнение соблюдение законодательных норм. По результатам проверки поданы заявления о возможных уголовных правонарушениях, в частности незаконное лишение свободы, пытки и превышение служебных полномочий.

Как отреагировали на скандал военные?

После разоблачения нарушений в Ужгородском ТЦК на ситуацию отреагировали в военном командовании. В Оперативном командовании "Запад" сообщили о создании специальной комиссии для проверки фактов, озвученных во время мониторингового визита.

Там отметили, что намерены детально выяснить все обстоятельства возможных правонарушений и установить ответственных лиц. По результатам работы комиссии все собранные материалы обещают передать в правоохранительные органы для правовой оценки. В командовании подчеркнули, что придерживаются принципа нулевой толерантности к нарушениям прав человека, служебной халатности или превышения полномочий.

В то же время Дмитрий Лубинец отметил, что содержание людей в помещениях ТЦК без решения суда является незаконным и противоречит Конституции. У военных заявили, что готовы способствовать расследованию и реагировать на установленные нарушения. Ситуация сейчас находится на контроле, а результаты проверки могут привести к кадровым решениям.