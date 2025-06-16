Детали расскажет 24 Канал.

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Что произошло в эфире марафона 16 июня

Лидия Мудраченко (Пилюля), фельдшер медицинского пункта 122 ТрО, отвечала на вопросы ведущей о ситуации на фронте. Она объяснила, что летом, когда все деревья уже распустились, может быть сложно работать в посадках.

"Зеленка" не только прячет украинских военных от вражеского глаза, но и скрывает действия россиян. Обе стороны могут незаметно подвезти технику или продвинуться.

К тому же не всегда видно, что оккупанты начинают окапываться и делать фортификации. За густой зеленью могут скрываться и ДРГ или малые группы противника. Поэтому природные условия летом – палка о двух концах.

Вчера разговаривала с нашими пилотами, они говорят – пи***ры совсем сошли с ума,

– сказала Лидия.

Ведущая сделала ей замечание, мол, в эфире нельзя употреблять таких слов, ведь телеканал смотрит разная возрастная аудитория. Поэтому надо заботиться о чистоте вещания. Впрочем, сказала, что понимает эмоции военных, потому что действительно сложно подобрать нормативные слова для обозначения россиян.

Мат в эфире телемарафона: смотрите видео (Осторожно, ненормативная лексика!)

Фельдшер несколько раз извинилась, но ее быстро вывели из эфира.

Добавим, слово "пи***ры" для обозначения россиян является привычным среди военных, его часто можно видеть в милитарных пабликах.