Комарницкий, которого подозревают в коррупции в Киеве, официально не пересекал границу, –СМИ

Денис Комарницкий ранее был депутатом Киевсовета. А теперь находится в розыске. Впрочем, границу он не пересекал.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Общественное.

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Куда делся Комарницкий

Источники Общественного говорят: формально экс-чиновник не выезжал за пределы Украины. По крайней мере официально пересечение границы не фиксировали.

Но в Государственной пограничной службе отказались разглашать информацию о третьих лицах. Журналисты подали запрос, фиксировали ли пересечение границы Комарницким и проводят ли расследование, как и где он мог выехать.

Обратите внимание! 12 марта "Украинская правда" сообщила, что Денис Комарницкий выехал за границу. Директор НАБУ пообещал объявить Комарницкого в международный розыск.

В чем суть земельного скандала в Киеве

Он начался еще 6 февраля, когда НАБУ и САП провели операцию "Чистый город". Тогда разоблачили столичных чиновников, причастных к коррупции в земельной и бюджетной сферах.

Следователи считают, что чиновники находили перспективные земельные участки и регистрировали на подконтрольных лиц право собственности на сооружения, которых там никогда не существовало. А в горсовет подавали заявления о предоставлении права собственности для обслуживания этих сооружений, что позволяло избегать торгов.

Подозрение по делу о земельной коррупции вручили десяти, семерых задержали. Комарницкий, предположительно, руководил преступной организацией. Среди подозреваемых есть заместитель председателя КГГА Петр Оленич, председатель комиссии по земельным вопросам Михаил Терентьев и другие.

Впрочем, скандал продолжился, когда Bihus.Info опубликовали прослушивания фигурантов дела – депутатов Киевсовета, сотрудников КГГА и экс-депутата Киевсовета Дениса Комарницкого. Кроме этого, журналисты установили других представителей столичной власти, которые входили в "команду Комарницкого".