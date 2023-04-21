Об этом пишут пропагандистские СМИ, передает 24 Канал. Местные власти проблемы в этом не видят и оправдываются, что выбрали "достойное" место.
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Местные власти не понимают в чем проблема
На опубликованных фотографиях видно, что на могилах русских захватчиков установлены флаги. Однако местные недовольны тем, что военных зарыли в самом конце кладбища, где также хоронят лиц без определенного места жительства.
Оккупантов похоронили, как бездомных / Фото росСМИ
Временный исполняющий обязанности главы города Юрий Зиновьев заявил, что место для "Аллеи захоронения героев "СВО"" избиралось предварительным мэром совместно с общественными организациями.
Очередной скандал в России / Фото росСМИ
"Горминистрация не стала прятать героев в общую массу. Мы выбрали им хорошее отдельное место. А также положили щебень. Надеюсь, больше нам не придется прятать ребят", – ответил Зиновьев, комментируя ситуацию журналистам.
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Безумные потери врага
В целом с начала полномасштабного вторжения русская армия сократилась на 185 050 солдат. Заметим, что это лишь приблизительные цифры, поскольку точный подсчет невозможен из-за активных боевых действий. За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили 630 врагов.
Кроме личного состава, оккупанты теряют огромное количество техники. Так, с 24 февраля 2022 года наши воины "демилитаризовали":
- танков – 3668 (+1);
- боевых бронированных машин – 7126 (+6);
- артиллерийских систем – 2827 (+2);
- РСЗО – 539;
- средств ПВО – 285;
- самолетов – 308;
- вертолетов – 293;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 2394 (+8);
- крылатых ракет – 911;
- кораблей и катеров – 18;
- автомобильной техники и автоцистерн – 5713 (+6);
- специальной техники – 334 (+2).