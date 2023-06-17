Случай произошел 8 июня в поезде Львов – Киев. Женщина села в вагон в Хмельницком.

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Проводник заявил, что конфликт возник из-за русского языка

В Укрзализныце отметили, что стремятся к беспристрастному рассмотрению причин возникновения конфликта между пассажирами.

Если версия поездной бригады о том, что причиной конфликта между пассажирами стало общение пассажирки на русском языке, не подтвердится, и окажется, что пассажир действительно приставал к другой пассажирке и проводник не предпринял соответствующих действий, к нему будут применены дисциплинарные меры,

– говорится в сообщении.

Укрзализныця пообещала подробно изучить ситуацию и принять взвешенное решение. Также в компании напомнили, что железная дорога имеет четкий алгоритм разрешения конфликтов, возникающих на пути следования поезда:

Первый из пунктов – обращение с жалобой к проводнику или начальнику поезда, которые должны вмешаться и рассадить при необходимости пассажиров.

Второй – если возможно, фиксация происходящего на камеру или фото.

Третий – вызов полиции поездной бригадой на следующую по пути следования станцию.

Если на каком-либо этапе процесс идет не по алгоритму, то пассажир может сразу обратиться в контактный центр УЗ по номеру 0800 503 111 с жалобой на ситуацию, что позволит оперативно вмешаться и решить проблему.

"Также призываем пассажиров быть сознательными и корректными в своем поведении. Поезд – это, прежде всего, средство передвижения, а не место для знакомств", – добавили в Укрзализныци.

Кроме того, в компании напомнили, что с 30 июня в пилотном режиме открылась продажа билетов в женские купе. Они доступны в следующих поездах:

№81 Киев – Ужгород,

№41 Днепр – Трускавец,

№75 Киев – Кривой Рог,

№15 Харьков – Ясиня.

"Если услуга будет популярной, то она будет масштабироваться и на другие поезда. Укрзализныця работает и над дополнительными мерами безопасности. В частности, рассматривается вариант возвращения военизированной охраны к поездам", – подытожили в Укрзализныце.

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Кратко о скандале в поезде Львов – Киев