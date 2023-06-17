Случай произошел 8 июня в поезде Львов – Киев. Женщина села в вагон в Хмельницком.
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Проводник заявил, что конфликт возник из-за русского языка
В Укрзализныце отметили, что стремятся к беспристрастному рассмотрению причин возникновения конфликта между пассажирами.
Если версия поездной бригады о том, что причиной конфликта между пассажирами стало общение пассажирки на русском языке, не подтвердится, и окажется, что пассажир действительно приставал к другой пассажирке и проводник не предпринял соответствующих действий, к нему будут применены дисциплинарные меры,
– говорится в сообщении.
Укрзализныця пообещала подробно изучить ситуацию и принять взвешенное решение. Также в компании напомнили, что железная дорога имеет четкий алгоритм разрешения конфликтов, возникающих на пути следования поезда:
- Первый из пунктов – обращение с жалобой к проводнику или начальнику поезда, которые должны вмешаться и рассадить при необходимости пассажиров.
- Второй – если возможно, фиксация происходящего на камеру или фото.
- Третий – вызов полиции поездной бригадой на следующую по пути следования станцию.
Если на каком-либо этапе процесс идет не по алгоритму, то пассажир может сразу обратиться в контактный центр УЗ по номеру 0800 503 111 с жалобой на ситуацию, что позволит оперативно вмешаться и решить проблему.
"Также призываем пассажиров быть сознательными и корректными в своем поведении. Поезд – это, прежде всего, средство передвижения, а не место для знакомств", – добавили в Укрзализныци.
Кроме того, в компании напомнили, что с 30 июня в пилотном режиме открылась продажа билетов в женские купе. Они доступны в следующих поездах:
- №81 Киев – Ужгород,
- №41 Днепр – Трускавец,
- №75 Киев – Кривой Рог,
- №15 Харьков – Ясиня.
"Если услуга будет популярной, то она будет масштабироваться и на другие поезда. Укрзализныця работает и над дополнительными мерами безопасности. В частности, рассматривается вариант возвращения военизированной охраны к поездам", – подытожили в Укрзализныце.
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Кратко о скандале в поезде Львов – Киев
- Евгения Карпюк рассказала, что 8 июня в Хмельницком вошла в поезд "Львов - Киев" и заняла свое место. Когда она садилась в купе, там уже спал мужчина, так что пассажирка вела себя тихо, чтобы его не побеспокоить.
- Когда же мужчина проснулся, начал вести себя неадекватно. В частности, по словам женщины, он хотел ее поцеловать. На замечание пассажир ответил, что он – один из киборгов Донецкого аэропорта и имеет право.
- Евгения попросила проводника пересадить ее в другое купе. Однако он смог предложить ей только соседство с еще одним мужчиной. Ожидалось, что напуганная женщина отказалась от этого предложения.
- Пассажирке помогли три девушки, которые ехали в соседнем купе и предложили к ним подсесть.