Випадок трапився 8 червня у потязі Львів – Київ. Жінка сіла у вагон у Хмельницькому.
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Провідник заявив, що конфлікт виник через російську мову
В Укрзалізниці зазначили, що прагнуть неупередженого розгляду причин виникнення конфлікту між пасажирами.
Якщо версія поїзної бригади про те, що причиною конфлікту між пасажирами стало спілкування пасажирки російською мовою, не підтвердиться, і виявиться, що пасажир дійсно чіплявся до іншої пасажирки й провідник не вжив відповідних дій, до нього буде застосовано дисциплінарні заходи,
– мовиться у повідомленні.
Укрзалізниця пообіцяла детально вивчити ситуацію та прийняти виважене рішення. Також у компанії нагадали, що залізниця має чіткий алгоритм вирішення конфліктів, що виникають на шляху прямування поїзда:
- Перший з пунктів – звернення зі скаргою до провідника або начальника поїзда, які мають втрутитись і розсадити за необхідності пасажирів.
- Другий – якщо можливо, фіксація того, що відбувається, на камеру чи фото.
- Третій – виклик поліції поїзною бригадою на наступну на шляху прямування станцію.
Якщо на якомусь з етапів процес іде не за алгоритмом, то пасажир може одразу звернутись до контактного центру УЗ за номером 0800 503 111 зі скаргою на ситуацію, що дозволить оперативно втрутитись і розв'язати проблему.
"Також закликаємо пасажирів бути свідомими та коректними у своїй поведінці. Поїзд – це насамперед засіб пересування, а не місце для знайомств", – додали в Укрзалізниці.
Окрім того, у компанії нагадали, що з 30 червня в пілотному режимі відкрився продаж квитків до жіночих купе. Вони доступні у наступних потягах:
- №81 Київ – Ужгород,
- №41 Дніпро – Трускавець,
- №75 Київ – Кривий Ріг,
- №15 Харків – Ясіня.
"Якщо послуга буде популярною, то вона масштабуватиметься й на інші поїзди. Укрзалізниця працює й над додатковими безпековими заходами. Зокрема, розглядається варіант повернення воєнізованої охорони до поїздів", – підсумували в Укрзалізниці.
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Коротко про скандал в потязі Львів – Київ
- Євгенія Карпюк розповіла, що 8 червня у Хмельницькому зайшла в потяг "Львів – Київ" та зайняла своє місце. Коли вона сідала у купе, там вже спав чоловік, тож пасажирка поводилася тихо, аби його не потурбувати.
- Коли ж чоловік прокинувся, то почав поводитися неадекватно. Зокрема, за словами жінки, він хотів її поцілувати. На зауваження пасажир відповів, що він – один з кіборгів Донецького аеропорту і "має право".
- Євгенія попросила провідника пересадити її в інше купе. Проте він зміг запропонувати їй лише сусідство ще з одним чоловіком. Очікувано, що налякана жінка відмовилася від цієї пропозиції.
- Пасажирці допомогли троє дівчат, які їхали в сусідньому купе і запропонували до них підсісти.