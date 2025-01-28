"Слишком свободные": преподавательнице Карпенко-Карого "светит" выговор за оскорбительные фразы о студентках

Преподавателя Киевского университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого Андрея Белоуса обвиняют в сексуальных домогательствах к студенткам. В его защиту выступила коллега – заведующая учебной лабораторией Киевского национального университета имени Карпенко-Карого Наталья Королева.

Она в комментариях под сообщением в Facebook обвинила студенток, что они якобы сами провоцируют мужчин, после чего преподавательнице пообещали объявить выговор. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на hromadske.

Смотрите также Обвиняют в домогательствах к студенткам: Андрея Белоуса отстранили от работы в университете

Студенты высказывания Королевой назвали "позором"

Королева считает, что студентки сами провоцируют мужчин своей откровенной одеждой.

Я вам как работница университета скажу: скорее сексуальное насилие происходит не от преподавателей, а от студенток, что своими откровенной одеждой, взглядом пытаются соблазнить преподавателей, работающих – уважаемых, публичных людей, тем самым привлечь их внимание, а когда не получают того, чего хотят, то прибегают к такой грязи!

– заявила преподавательница.

Своих студентов якобы "с таким декольте и в почти одних трусах" она назвала "слишком свободными".

"Я вижу, что студенты или бывшие наоборот слишком свободные, потому что обвиняют без суда и следствия... И позволяют себе приходить с таким декольте и в почти одних трусах, чтобы привлекать внимание особенно "публичных" людей, ловить их взгляды, а потом, если преподаватели игнорируют таких студенточек, то они придумывают всякие байки", – написала еще один комментарий заведующая учебной лаборатории университета.

Студенты же назвали такие высказывания "позором для университета" и поинтересовались у Натальи Королевой, не стыдно ли ей.

Журналисты обратились в администрацию университета относительно таких высказываний работницы заведения. Там заявили, что Королеву уже вызвали на комиссию, где она объяснила то, что писала. Обещают, что вскоре преподавательнице объявят выговор.

Напомним, что сам Андрей Билоус, похоже, отвергает любые обвинения в свою сторону, потому что даже подал встречное заявление в полицию. Хотя самой ситуации он никак до сих пор не комментировал.