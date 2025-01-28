Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на OBOZ.UA.

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Детали скандала с военным, его женой и дочерьми в Вишневом

Виктория Шуляк учительствует в младших классах лицея пятый год. Она любит свою работу, постоянно повышает квалификацию и активно выкладывает идеи для уроков в сети.

"Виктория подняла рейтинг этой школы. Она выступает спикером на образовательных платформах Министерства образования, проводит лекции в регионах. И, честно говоря, она немного расшевелила этот коллектив, показала им, как надо работать. Но, видимо, не всем это понравилось", – объяснил ее муж, Алексей Шуляк.

Через два года после прихода Виктории в заведение руководство предложило ей кресло директора. Правда, в другой школе. Мол, городской отдел образования ищет перспективного педагога на эту должность. Женщина отказалась, потому что хотела продолжать учить детей, а не быть администратором. Но сказала, что может пойти на должность заведующей учебным процессом. Вероятно, ее слова дошли до других сотрудников. В это же время у старшей дочери Марии, девятиклассницы, начались проблемы.

В январе 2024-го Алексей был в отпуске. Дочь сообщила, что на математике учительница незаслуженно поставила ей 8. Хотя спрашивала ту тему, которую еще не учили. Девочка смогла ответить, ведь проходила этот материал с репетитором. Но получила всего 8.

Отец попросил администрацию школы присутствовать на разговоре с учительницей. Согласилась завуч Валентина Климанская. Разговор прошел хорошо, учительница признала ошибку, но после этого обвинили самого Алексея.

На следующий день после разговора по школе пошли слухи, что Валентина Климанская рассказывает подчиненным, что "приходил здесь отец военный из 90-х, неадекватный с фронта, поскольку они все там такие, и запугивал нас",

– говорится в статье.

Отец не стал выяснять отношения. А Мария получала за контрольные только 6 – 7 баллов, хотя на занятиях с репетитором получала 11 за эти темы.

В новом учебном году в пятый класс перешла младшая дочь Шуляков, Даша. Досталось и ей, ведь ребенок имеет диабет. Дашу начали травить еще в 4 классе, поэтому ее перевели в параллельный класс. Но ее подружки София и Марина стали унижать Дашу – называли тупой, говорили, что ей нет места рядом с ними, бросали бумажки в обувь, разбрасывали полоски для измерения уровня глюкозы. Учителя также относились несправедливо. На фоне этого у Даши сильно подскочил уровень сахара в крови.

Комиссия решила, что буллинга не было. А директор обвинил Викторию Шуляк в том, что она хочет занять его место.

Детали инцидента / Фото из группы "Родители SOS"

Старший лейтенант, десантник десантно-штурмовой бригады Алексей Шуляк перед новым годом вышел на ротацию с Покровского направления, где он со своими товарищами четыре месяца держал оборону. До этого был Бахмут и другие горячие точки на востоке нашей страны. Однако сейчас ему приходится еще и защищать свою семью от того, что происходит в коллективе лицея №1 города Вишневое под Киевом,

– констатируют журналисты.

Оказалось, что София и Марина держат в страхе весь класс и издеваются над другими детьми. Однако директор, завуч и учителя обвиняют Алексея Шуляка, который дал огласку ситуации, и критикуют Викторию Шуляк. Каких-то комментариев журналистам они не дали, мол, расследование буллинга должно происходить конфиденциально. Даша Шуляк находится в больнице.