19 ноября министр по делам ветеранов Виталий Ким отреагировал на критику, последовавшую за его резонансными заявлениями о проблемах, с которыми сталкиваются военнослужащие. Он подчеркнул, что 80% ветеранов обеспокоены риском развития зависимостей.

Как сообщил чиновник в своем обращении, в сети его упрекали, что глава Минветеранов вообще не должен поднимать подобные темы публично, однако сам министр не согласен с такой позицией.

Ответ Кима на критику в сети

А я хочу спросить: если проблема существует, о ней лучше молчать? Делать вид, что все хорошо? А потом, когда она станет реальностью, разводить руками? Я так работать не собираюсь,

– заявил Виталий Ким.

По словам министра, озвученные факты основаны на исследованиях и постоянных консультациях с самими ветеранами. Помимо опасений относительно развития зависимостей, почти половина респондентов, как отмечает Ким, призналась, что боится быть втянутой в незаконные схемы.

Вдумайтесь в эти цифры. Это не мои выдумки или прогнозы. Это то, чего боятся и о чем говорят сами ветераны. И я считаю, что мы обязаны их слышать и воспринимать правду такой, какая она есть. Какой бы неудобной она ни была,

– подчеркнул чиновник.

Ким отметил, что говорить только об успехах значительно проще и политически выгоднее, однако настоящая готовность требует реалистичной оценки рисков со стороны власти, ветеранов и общества.

Глава Минветеранов добавил, что его ведомство в настоящее время сосредоточено на реабилитации воинов, их трудоустройстве и поддержке семей. "Но одно министерство всего не решит. Здесь нужна совместная работа всех нас – и государства, и ветеранов", – считает Виталий Ким.

У меня одна цель – чтобы на вопрос, готовы ли мы к завершению войны, я мог ответить: "Мы готовы!"

– подытожил министр.

Напомним, 16 ноября Виталий Ким в интервью изданию "РБК-Украина" заявил о неизбежном риске роста преступности и социальной напряженности после возвращения военных с фронта. Кроме того, по его словам, большинство военных не смогут самостоятельно преодолеть психологические трудности, а квалифицированных специалистов в стране недостаточно.

Накануне в Верховной Раде инициировали постановление об отставке Виталия Кима с должности министра по делам ветеранов.