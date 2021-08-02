Перед этим легкоатлетка из Беларуси попросила у Польши политического убежища. Об этом сообщил заместитель главы МИД Польши Марцин Пшидач.
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Польша предоставила Тимановской гуманитарную визу
Марцин Пшидач написал, что белорусская спортсменка Тимановская уже общается с польскими дипломатами в Токио.
Она получила гуманитарную визу. Польша сделает все возможное, чтобы помочь ей продолжить спортивную карьеру,
– заявил Пшидач.
Он добавил, что страна выступает за солидарность. Перед тем стало известно, что Тимановская написала заявление о предоставлении ей политического убежища в Польше.
Скандал между Кристиной Тимановской и властями Беларуси: коротко
- Белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую 1 августа пытались насильно вывезти из Японии из-за того, что она раскритиковала белорусское спортивное руководство.
- Представители олимпийского комитета Беларуси силой заставляли ее вернуться в страну. В аэропорту Тимановская обратилась в полицию Японии. Правоохранители страны взяли ее под охрану.
- Впоследствии со спортсменкой встретился представитель Международного олимпийского комитета. Он пообещал взять под контроль ситуацию.
- Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская провела ночь 2 июля в отеле Токио. В Международном олимпийском комитете уверяют, что спортсменка находится под охраной властей Японии.