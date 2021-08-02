Перед цим легкоатлетка з Білорусі попросила у Польщі політичного притулку. Про це повідомив заступник глави МЗС Польщі Марцін Пшидач.

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Польща надала Тімановській гуманітарну візу

Марцін Пшидач написав, що білоруська спортсменка Тімановська вже спілкується з польськими дипломатами в Токіо.

Вона отримала гуманітарну візу. Польща зробить усе можливе, щоб допомогти їй продовжити спортивну кар'єру,

– заявив Пшидач.

Він додав, що країна виступає за солідарність. Перед тим стало відомо, що Тімановська написала заяву щодо надання їй політичного притулку в Польщі.

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