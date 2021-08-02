Перед цим легкоатлетка з Білорусі попросила у Польщі політичного притулку. Про це повідомив заступник глави МЗС Польщі Марцін Пшидач.

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Польща надала Тімановській гуманітарну візу

Марцін Пшидач написав, що білоруська спортсменка Тімановська вже спілкується з польськими дипломатами в Токіо.

Вона отримала гуманітарну візу. Польща зробить усе можливе, щоб допомогти їй продовжити спортивну кар'єру,
– заявив Пшидач.

Він додав, що країна виступає за солідарність. Перед тим стало відомо, що Тімановська написала заяву щодо надання їй політичного притулку в Польщі.

Скандал між Христиною Тімановською та владою Білорусі: коротко

  • Білоруську легкоатлетку Христину Тімановську 1 серпня намагались насильно вивезти з Японії через те, що вона розкритикувала білоруське спортивне керівництво.
  • Представники олімпійського комітету Білорусі силою змушували її повернутися в країну. У аеропорту Тімановська звернулась до поліції Японії. Правоохоронці країни взяли її під охорону.
  • Згодом зі спортсменкою зустрівся представник Міжнародного олімпійського комітету. Він пообіцяв взяти під контроль ситуацію.
  • Білоруська легкоатлетка Христина Тімановська провела ніч 2 липня в готелі Токіо. У Міжнародному олімпійському комітеті запевняють, що спортсменка перебуває під охороною влади Японії.