Европейский суд по правам человека отказал Украине в снятит иммунитета с бывшего народного депутата от "Народного фронта" Георгия Логвинского (муж судьи ЕСПЧ Анны Юдковской). В НАБУ уже заявили, что расследовать дело, в котором фигурирует политик, не прекратят.

ЄСПЛ відмовив у знятті імунітету з ексдепутата Логвинського

Про рішення ЄСПЛ щодо екснардепа Логвинського розповіли 8 липня в "Європейській правді". У виданні зазначають, що це рішення – перше в історії, коли ЄСПЛ відмовляється знімати імунітет із родича судді.

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Річ у тім, що за міжнародним правом родичі колишніх та чинних суддів ЄСПЛ захищені імунітетом (причому пожиттєво). А Георгій Логвинський – чоловік судді ЄСПЛ Ганни Юдківської.

До того ж, ЄСПЛ побачив у діях НАБУ порушення міжнародного права. Повного рішення суду ще немає, його опублікують пізніше, а в короткому рішенні мовиться таке:

3 березня до ЄСПЛ офіційно звернулося НАБУ. Бюро попросило, по-перше, вказати, чи має Логвинський захист від кримінальних переслідувань. А по-друге – якщо такий захист він має, то зняти його.

Інформацію про провадження № 52017000000000361 до ЄСПЛ передали. У ньому НАБУ розслідує, на думку детективів, шахрайської схеми у відшкодуваннях державою грошей приватній компанії "Золотий Мандарин".

Однак у ЄСПЛ постановили, що не будуть вивчати обставини справи, бо існують підстави не довіряти НАБУ,

Суддя Юдківська, до слова, була проти зняття імунітету й обгрунтувала свою позицію (тексту обгрунтування у короткому рішенні суду немає). А ЄСПЛ у підсумку ствердив, що має достатньо даних про неприйнятні дії українських слідчих (наприклад, приховане спостереження та тиск на свідків).

Отже, ЄСПЛ залишив чинним імунітет родини судді Юдківської.

Що відомо про справу "Золотого Мандарину"? Це провадження, у якому НАБУ звинувачує Логвинського та інших колишніх посадовців Мін'юсту у причетності до збитків державі на 54 мільйони гривень.



Компанія у 2000-х роках передала "Київенерго" на зберігання мазут, але назад його не отримала. "Золотий Мандарин" у судовій тяганині дійшов аж до ЄСПЛ і отримав рішення про виплату компенсації. У 2015 році Мін'юст підписав документ про врегулювання спору, а ЄСПЛ цей документ ухвалив. Тобто держава Україна була зобов'язана повернути "Золотому Мандарину" вартість мазуту.



У НАБУ вважають, що під час підписання врегулювання спору українське законодавство було свідомо порушено із застосуванням "шахрайської схеми". Причетні посадовці ж стверджують, що діяли виключно у рамках процедур ЄСПЛ.

У НАБУ відреагували на рішення ЄСПЛ: справу не облишать

У заяві НАБУ, оприлюдненій у фейсбуці, мовиться, що попри рішення суду Бюро продовжить розслідування справи Логвинського. Адже, мовляв, слідство має достатньо доказів для оголошення тому підозри.

Через імунітет Логвинського як близького родича судді ЄСПЛ правоохоронці попросили дозволу цього суду, але отримали відмову. Це "унеможливлює повідомлення йому про підозру".

Однак у справі фігурують ще "шість учасників корупційної схеми". Всі вони вже отримали підозри, а ВАКС визнав ці підозри обґрунтованими та обрав їм запобіжні заходи.

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Реакція Логвинського: "Перемога правди над злом"

Георгій Логвинський у фейсбуці привітав рішення ЄСПЛ та назвав його "історичним рішенням та перемогою правди над злом". Він також згадав про "протиправний тиск на учасників процесу (адвокатів, свідків, експертів)" з боку НАБУ.