Это указано в распоряжении председателя Тернопольского областного совета № 236, обнародованном 29 ноября 2024 года на официальном сайте совета. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное Тернополь.

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Какое наказание ждет директора

Согласно документу, директор отстранена на период служебного расследования, которое продлится с 2 по 24 декабря 2024 года.

Кроме отстранения директора от выполнения своих обязанностей, принято принципиальное решение привлечь ее к дисциплинарной ответственности. Временное руководство и коллектив школы получили поручение безотлагательно устранить все выявленные недостатки и больше их не допускать,

– отметил первый заместитель председателя облсовета Владимир Болещук.

Ранее в Новосельской специальной школе Тернопольского областного совета провели проверку, которая выявила вопиющие нарушения прав воспитанников. В туалете учебного заведения нет кабинок, которые бы обеспечивали детям приватность, а также отсутствуют мыло, полотенца, горячая вода и многие другие нарушения.