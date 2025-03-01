Европейские лидеры, которые ранее пытались предостеречь Трампа от поспешных шагов в пользу Москвы, были ошеломлены развитием событий. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Смотрите также В Белом доме считают, что Зеленский "спровоцировал" Вэнса перед камерами

США теряют лидерство в свободном мире

Европейские чиновники назвали "катастрофой" встречу президента Украины Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Белом доме, которая превратилась в публичную демонстрацию споров и повышенных тонов.

Шок среди дипломатов усилился после того, как Трамп написал в соцсети, что Зеленскому следует "вернуться, когда он будет готов к миру". Позже союзники президента США заявили, что возможности заключить мирное соглашение остаются минимальными, пока Зеленский остается на посту.

Сегодня стало ясно, что свободный мир нуждается в новом лидере. От нас, европейцев, зависит, ли принять этот вызов,

– сказала Кая Каллас, главный дипломат ЕС.

Европейские лидеры, которые уже пытались выполнить требования Дональда Трампа по усилению собственной роли в поддержке Украины и укреплении обороны от России, теперь оказались перед сложным выбором: либо самостоятельно поддерживать Киев, или искать компромисс с Трампом, что может поставить под угрозу политическое будущее Владимира Зеленского.

"Очень трудно заключить экономическое соглашение с лидером, который не хочет заключать мирное соглашение", – заявил в пятницу в интервью Bloomberg Television министр финансов Скотт Бессент, который сидел на диване в первом ряду во время взрыва в Овальном кабинете.

Один из европейских чиновников заметил, что единственный, кто получает выгоду из этой ситуации – это Путин.

Между тем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, чью нелиберальную модель правления поддерживают Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс, использовал ситуацию для дальнейшего давления на Европу и Украину.

"Сильные люди создают мир, слабые – войну", – написал Орбан в соцсети X.

Европейские лидеры пытаются исправить ситуацию, но, по мнению одного высокопоставленного чиновника, который пожелал остаться анонимным, "похоже, Трамп решил продать Украину". Другие европейские чиновники назвали события в Овальном кабинете "засадой" для Владимира Зеленского.

Тем временем премьер-министр Великобритании Кейр Стармер, чья встреча с Трампом прошла спокойнее, чем ожидалось, в пятницу провел телефонные переговоры с президентами США и Украины, пытаясь снизить уровень напряжения.

На официальном уровне большинство европейских лидеров выразили поддержку Киеву.

Уважаемый Владимир, мы с Украиной в хорошее и испытательное время. Мы никогда не должны путать агрессора и жертву в этой ужасной войне,

– заявил лидер немецких консерваторов Фридрих Мерц в соцсетях.

Однако накануне запланированной встречи с Зеленским в Великобритании европейские дипломаты оказались перед сложным вопросом: как действовать, если Трамп продолжит давить на Украину, требуя мира на условиях, выгодных Москве.

Европа пытается уладить ситуацию

Европейские лидеры продолжают оправляться от резких предупреждений из Вашингтона, что на США больше нельзя рассчитывать как на гарант безопасности их союзников, которым они были более семи десятилетий.

Еще недавно Соединенные Штаты возглавляли коалицию поддержки Украины в самой разрушительной войне в Европе со времен Второй мировой. Теперь перспективы Киева выглядят мрачно, ведь ситуация может стать еще сложнее, чем в начале вторжения три года назад.

Что нужно, так это немедленный саммит между Соединенными Штатами, европейскими государствами и союзниками, чтобы откровенно поговорить о том, как мы намерены справиться с большими вызовами настоящего, начиная с Украины,

– заявила премьер-министр Италии Джорджия Мелони.

Встреча Зеленского и Трампа в пятницу должна была стать попыткой уладить прошлые разногласия и закрепить экономическое партнерство между Украиной и США. Но после того, как Зеленский опроверг утверждение Трампа о том, что Путину можно доверять, вместе с обвинениями Вэнса в неблагодарности, президент США вспыхнул.

Один советник администрации Трампа сказал, что слишком много было вложено в попытки достичь соглашения о прекращении войны, чтобы уйти сейчас. Зато США, скорее всего, резко усилят давление на Киев и будут избегать непосредственного общения с Зеленским, сказал советник, попросив остаться анонимным для обсуждения вопросов, которые не являются публичными.

"Могут быть последствия", такие как проверка помощи США, предоставленной Украине, сказала Виктория Коутс, вице-президент консервативной Heritage Foundation. "Я думаю, что вы можете увидеть некоторые подобные действия, но ни одно из них не обязательно будет препятствовать любым будущим переговорам".

Отношения Украины и Трампа могут быть окончательно разбиты

Трамп говорил, что его экономическое предложение, которое предусматривает 50% доходов от украинских ресурсов для США, является лучшей гарантией дальнейшей поддержки.

У нас там будут рабочие, которые будут копать, копать, копать. В этом смысле мы имеем сдерживающий фактор,

– сказал Трамп.

Но Киев добивался гарантий того, что США помогут обеспечить безопасность Украины в случае, если Путин нарушит соглашение о прекращении огня. Великобритания и Франция предложили около 30 000 миротворческих войск, но также хотели, чтобы Трамп обязался поддержать их, если они подвергнутся нападению России.

Трамп, на которого на этой неделе сначала давил президент Франции Эммануэль Макрон, а затем британский Стармер, отказался поддаваться давлению.

"Я не люблю говорить о миротворчестве, пока мы не достигнем соглашения. Сейчас у нас нет соглашения", – сказал он Стармеру.

Зеленский надеялся на более четкие гарантии от переговоров в пятницу, прямо заявив Трампу, что предложенной поддержки недостаточно. Но шанса на это он так и не получил.

В начале дня ожидания были высокими. Политики и бывшие военные, выступая на лояльном к Трампу Fox News, поддерживали идею экономического соглашения между США и Украиной, отмечая, что Путин ее "ненавидит".

Теперь эта сделка, вероятно, потеряна навсегда.

"Я думаю, что это на стене – то, что мы видим, заключается в том, что Трамп готов освободить Украину", – сказал Сергей Радченко, историк холодной войны и профессор Школы передовых международных исследований Джона Хопкинса в Европе. Он "хочет доставить Путину голову Зеленского на блюде"...