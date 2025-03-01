Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео пользователя @coachmox8 в TikTok.

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Как ветеран США отреагировал на скандал в Белом доме

В своем видео американский ветеран возмутился и расплакался из-за того, что во время переговоров между Трампом и Зеленским в Белом доме, блогер Брайан Гленн упрекнул украинского лидера за то, что он не носит костюм.

Этот человек воюет за свою страну. Суверенную страну, на которую напали. Его люди гибнут. И этих негодяев волнует только, почему он не носит костюм?,

– спрашивает мужчина в видео.

Его видео уже посмотрели почти 10 миллионов человек, оно собрало более сотни тысяч комментариев. Другие американцы в комментариях также говорят о том, что им стыдно за действия администрации Трампа. В то же время немало комментариев оставили именно украинцы, которые поблагодарили автора видео и других граждан США за поддержку.

"Этот человек (Зеленский, - 24 Канал) уважал каждого мирового лидера. Всех. А вы, клоуны, хотите так с ним обращаться, когда он приехал сюда. А потом говорить с ним как с дерьмом и выгонять из Белого дома. Вы, чертовы позорные ублюдки. Я хочу быть сейчас рядом с Зеленским. Я хотел бы с ним поговорить. Не верю, что я это только что увидел в нашем Белом доме", – отмечает мужчина в видео.

Американец эмоционально отреагировал на скандал в Белом доме: смотрите видео

Что предшествовало

Брайан Гленн, ведущий подкаста "Голос настоящей Америки" и партнер конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, известной своей антиукраинской позицией, пытался поставить Зеленского в неудобное положение.

Почему ты не надеваешь костюм? Почему ты не надеваешь костюм? Ты в главном офисе этой страны и отказался надеть костюм. У тебя есть костюм?,

– спрашивал Гленн.

Однако эта попытка упрекнуть президента Украины вызвала обратную реакцию и американцы в соцсетях стали на сторону Зеленского.