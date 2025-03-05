На самом деле соглашение, которого требовал Трамп, является лишь элементом большой игры. Об этом 24 Каналу рассказал доктор экономических наук, председатель Adventer Group Андрей Длигач, отметив, что администрация лидера США имеет свою цель.

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Какую игру затеяли в США

Команда Трампа придерживается своей базовой логики – оторвать Россию от Китая, а для этого нужно отдать Украину оккупантам. В таком случае Москва станет союзником Вашингтона против Пекина. Понятно, что чтобы все сработало надо сначала предложить Путину "лакомый кусочек", как-то его удовлетворить. Именно здесь хотят использовать Украину.

Договор о редкоземельных металлах, встреча в Овальном кабинете, "покерная партия", которую вели Трамп с Вэнсом во время встречи с Зеленским – все это элементы большой игры, которую затеяли американские олигархи,

– подчеркнул Андрей Длигач.

Итак, от подписания или не подписания договора об ископаемых ничего не зависит. Зеленский сделал правильный шаг на поднятие ставок именно потому, что Украине нужен не "пустой догоров", не примирение с Россией, а гарантии безопасности, территориальной целостности и восстановления государства.

Это противоречит игре, которую начали американцы, пытаясь сделать Путина своим союзником. Трамп предложил российскому диктатору быть посредником в переговорах с Ираном. Готовится частично снятие санкций. На Украину давят отказом от военных поставок. О чем вообще говорится?,

– отметил доктор экономических наук.

Он добавил, что сейчас даже не середина конфликта, а только начало. Заявление Президента Украины о готовности работать "под сильным руководителем Трампа" вряд ли сработает. Даже если страны подпишут соглашение, оно не станет выходом для нашего государства.