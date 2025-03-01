Нужно давить на американского президента Дональда Трампа с помощью большого количества политиков, которые поддерживают Украину. Такое мнение 24 Каналу озвучил доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий.

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"Пока никто никакой поддержки не остановил. Есть народ США, есть Демократическая партия, которая имеет 50% поддержки. Есть огромное количество республиканцев, которые также поддерживают нас. Мы имеем поддержку Штатов. Мы должны апеллировать к этому, работать в этом направлении и максимально давить на Трампа именно через них", – сказал он.

"Трампу это в минус"

Андрей Городницкий отметил, что даже если Трампу безразлично на Украину, то его очень волнует его рейтинг. Он будет делать все, чтобы его сохранить. Поэтому если бы он хотел прекратить любые связи с Украиной, он бы это сделал давно.

Есть вероятность, что со временем президент США захочет оборвать отношения с Украиной, однако сейчас этого нет. В любом случае нашему государству нужно правильно построить нашу экономическую, политическую, военную стратегию.

От нас пока что никто не отказался. Это межличностный конфликт, его можно решить. Потому что пока человек со своими слабостями, будут такие конфликты. Но есть огромное количество важных рычагов на него. Трамп – бизнесмен. Работайте в этом направлении,

– считает политический эксперт.

У Трампа своя методика, поэтому он работает совсем не так, как предыдущие лидеры США. Поэтому Украине нужно не подыгрывать ему, а обыгрывать его тактически и логически.

"Эта его методика, которую он сейчас осуществил, то, что он кричал, наезжал на Зеленского, ему это в огромный минус. Я сейчас перечитал огромное количество публикаций, пересмотрел каналов. Его там просто уничтожают. Лишь небольшой процент трампистов его поддерживает. Он знает, что ему это не на пользу", – сказал доктор философии.