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      У Трампа отказалась предоставить письма о блокировании военной помощи Украине

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      Администрация Трампа отказалась предоставить письма о блокировании военной помощи Украине, – NYT / AP

      Белый дом отказался предоставить журналистам 20 писем о задержки 391 миллиона долларов военной помощи Украине. Там говорят, что это помешает эффективной работе правительства.

      О существовании писем журналисты узнали 3 января, пишет издание The New York Times.

      Интересно: Опубликовали полные версии документов о блокировании военной помощи украине

      Переписывались помощник исполняющего обязанности начальника администрации Трампа и сотрудник управления Белого дома. На 40 страницах они обсуждают блокировку военной помощи, утвержденной Конгрессом США для Украины в период с 1 мая по 2 октября 2019 года.

      Все 20 писем были полностью удалены,
      – прокомментировала сотрудница Белого дома Дионна Гарди.

      Журналистам она ответила, что не может предоставить переписку, в котором принимают участие сотрудники Администрации в обсуждении "внутренней политики". Харди считает, что публикация такой переписки "помешает откровенному обмену мнениями, необходимого для эффективной работы правительства".

      Скандал с приостановлением военной помощи от США: основное

      • В конце августа 2019 стало известно, что Трамп приказал пересмотреть военную помощь Украине в размере 250 миллионов долларов и заморозил эти деньги. Хотя США уже приняли выделение этой помощи.
      • Впоследствии Трамп объяснял, что просто хотел убедиться, что деньги пойдут не в ущерб интересам США. А также отмечал коррумпированность Украины.
      • 12 сентября администрация Трампа сняла блокировку с денег на военную помощь Украине.
      • В Пентагоне заявляли, что не имеют уверенности, что успеют использовать эти деньги должным образом. Ведь 30 сентября в США как раз завершался фискальный год. Однако 22 ноября Пентагон таки предоставил Украине 214 миллионов долларов из 250 миллионов, заложенных Конгрессом в Оборонный бюджет США на 2019 год.

      Трамп в ночь на 21 декабря подписал оборонный бюджет США на 2020 год. Документ предусматривает военную помощь для Украины – 300 миллионов долларов. Финансовую помощь США выделят на "содействие Украине в области безопасности, включая летальные средства обороны".

      Журналисты также выяснил, что Трамп интересовался военной помощью Украине за месяц до разговора с Владимиром Зеленским. Приказ о заморозке военной помощи издали через час после разговора президентов.

      Військова допомога від США
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости США Скандал Дональд Трамп
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