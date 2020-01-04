У Трампа отказалась предоставить письма о блокировании военной помощи Украине
Белый дом отказался предоставить журналистам 20 писем о задержки 391 миллиона долларов военной помощи Украине. Там говорят, что это помешает эффективной работе правительства.
О существовании писем журналисты узнали 3 января, пишет издание The New York Times.
Интересно: Опубликовали полные версии документов о блокировании военной помощи украине
Переписывались помощник исполняющего обязанности начальника администрации Трампа и сотрудник управления Белого дома. На 40 страницах они обсуждают блокировку военной помощи, утвержденной Конгрессом США для Украины в период с 1 мая по 2 октября 2019 года.
Все 20 писем были полностью удалены,
– прокомментировала сотрудница Белого дома Дионна Гарди.
Журналистам она ответила, что не может предоставить переписку, в котором принимают участие сотрудники Администрации в обсуждении "внутренней политики". Харди считает, что публикация такой переписки "помешает откровенному обмену мнениями, необходимого для эффективной работы правительства".
Скандал с приостановлением военной помощи от США: основное
- В конце августа 2019 стало известно, что Трамп приказал пересмотреть военную помощь Украине в размере 250 миллионов долларов и заморозил эти деньги. Хотя США уже приняли выделение этой помощи.
- Впоследствии Трамп объяснял, что просто хотел убедиться, что деньги пойдут не в ущерб интересам США. А также отмечал коррумпированность Украины.
- 12 сентября администрация Трампа сняла блокировку с денег на военную помощь Украине.
- В Пентагоне заявляли, что не имеют уверенности, что успеют использовать эти деньги должным образом. Ведь 30 сентября в США как раз завершался фискальный год. Однако 22 ноября Пентагон таки предоставил Украине 214 миллионов долларов из 250 миллионов, заложенных Конгрессом в Оборонный бюджет США на 2019 год.
Трамп в ночь на 21 декабря подписал оборонный бюджет США на 2020 год. Документ предусматривает военную помощь для Украины – 300 миллионов долларов. Финансовую помощь США выделят на "содействие Украине в области безопасности, включая летальные средства обороны".
Журналисты также выяснил, что Трамп интересовался военной помощью Украине за месяц до разговора с Владимиром Зеленским. Приказ о заморозке военной помощи издали через час после разговора президентов.
Поддержка Украины со стороны США / Инфографика 24 канала
Выбор редакции
-
Vivo, OPPO и Xiaomi запускают совместную систему: что это означает для пользователейсегодня , 18:22
-
Новый формат переговоров относительно Крыма: как могут отреагировать Франция и Германиясегодня , 17:32
-
Кианинг, Россинг и Эльза: новые тенденции знакомств и отношений, которые должен знать каждыйсегодня , 16:57