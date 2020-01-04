У Трампа отказалась предоставить письма о блокировании военной помощи Украине

Белый дом отказался предоставить журналистам 20 писем о задержки 391 миллиона долларов военной помощи Украине. Там говорят, что это помешает эффективной работе правительства.

О существовании писем журналисты узнали 3 января, пишет издание The New York Times.

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Переписывались помощник исполняющего обязанности начальника администрации Трампа и сотрудник управления Белого дома. На 40 страницах они обсуждают блокировку военной помощи, утвержденной Конгрессом США для Украины в период с 1 мая по 2 октября 2019 года.

Все 20 писем были полностью удалены,

– прокомментировала сотрудница Белого дома Дионна Гарди.

Журналистам она ответила, что не может предоставить переписку, в котором принимают участие сотрудники Администрации в обсуждении "внутренней политики". Харди считает, что публикация такой переписки "помешает откровенному обмену мнениями, необходимого для эффективной работы правительства".

Скандал с приостановлением военной помощи от США: основное

В конце августа 2019 стало известно, что Трамп приказал пересмотреть военную помощь Украине в размере 250 миллионов долларов и заморозил эти деньги. Хотя США уже приняли выделение этой помощи.

Впоследствии Трамп объяснял, что просто хотел убедиться, что деньги пойдут не в ущерб интересам США. А также отмечал коррумпированность Украины.

12 сентября администрация Трампа сняла блокировку с денег на военную помощь Украине.

В Пентагоне заявляли, что не имеют уверенности, что успеют использовать эти деньги должным образом. Ведь 30 сентября в США как раз завершался фискальный год. Однако 22 ноября Пентагон таки предоставил Украине 214 миллионов долларов из 250 миллионов, заложенных Конгрессом в Оборонный бюджет США на 2019 год.

Трамп в ночь на 21 декабря подписал оборонный бюджет США на 2020 год. Документ предусматривает военную помощь для Украины – 300 миллионов долларов. Финансовую помощь США выделят на "содействие Украине в области безопасности, включая летальные средства обороны".

Журналисты также выяснил, что Трамп интересовался военной помощью Украине за месяц до разговора с Владимиром Зеленским. Приказ о заморозке военной помощи издали через час после разговора президентов.



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