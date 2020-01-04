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      У Трампа відмовилась надати листи щодо блокування військової допомоги Україні

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      Адміністрація Трампа відмовилась надати листи щодо блокування військової допомоги Україні, – NYT / AP

      Білий дім відмовився надати журналістам 20 листів щодо затримки 391 мільйона доларів військової допомоги Україні. Там кажуть, що це завадить ефективній роботі уряду.

      Про існування листів журналісти дізналися  3 січня, пише видання The New York Times.

      Цікаво: Опублікували повні версії документів про блокування військової допомоги україні

      Листувалися помічник виконувача обов’язків начальника адміністрації Трампа й співробітник управління Білого дому. На 40 сторінках вони обговорюють блокування військової допомоги, затвердженої Конгресом США для України в період з 1 травня по 2 жовтня 2019 року.

      Усі 20 листів були повністю вилучені,
      – прокоментувала співробітниця Білого дому Діонна Гарді.

      Журналістам вона відповіла, що не може надати листування, у якому беруть участь співробітники Адміністрації в обговоренні "внутрішньої політики". Гарді вважає, що публікація такого листування "завадить відвертому обміну думками, необхідного для ефективної роботи уряду".

      Скандал із призупиненням військової допомоги від США: основне

      • Наприкінці серпня 2019 стало відомо, що Трамп наказав переглянути військову допомогу Україні в розмірі 250 мільйонів доларів та заморозив ці гроші. Хоча США вже ухвалили виділення цієї допомоги.
      • Згодом Трамп пояснював, що хотів просто переконатися, що гроші підуть не на шкоду інтересам США. А також наголошував на корумпованості України.
      • 12 вересня адміністрація Трампа зняла блокування з грошей на військову допомогу Україні.
      • У Пентагоні заявляли, що не мають певності, що встигнуть використати ці гроші належним чином. Адже 30 вересня у США саме завершувався фіскальний рік. Проте 22 листопада Пентагон таки надав Україні 214 мільйонів доларів із 250 мільйонів, закладених Конгресом в Оборонний бюджет США на 2019 рік.

      Трамп у ніч на 21 грудня підписав оборонний бюджет США на 2020 рік. Документ передбачає військову допомогу для України – 300 мільйонів доларів. Фінансову допомогу США виділять на "сприяння Україні у сфері безпеки, включаючи летальні засоби оборони".

      Журналісти також з`ясував, що Трамп цікавився військовою допомогою Україні за місяць до розмови із Володимиром Зеленським. Наказ про заморозку військової допомоги видали через годину після розмови президентів.

      Військова допомога від США
      Підтримка України з боку США / Інфографіка 24 каналу

      Який курс долара і євро в обмінниках України
      сьогодні
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Скандал Дональд Трамп Новини США
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