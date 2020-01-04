У Трампа відмовилась надати листи щодо блокування військової допомоги Україні

Білий дім відмовився надати журналістам 20 листів щодо затримки 391 мільйона доларів військової допомоги Україні. Там кажуть, що це завадить ефективній роботі уряду.

Про існування листів журналісти дізналися 3 січня, пише видання The New York Times.

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Листувалися помічник виконувача обов’язків начальника адміністрації Трампа й співробітник управління Білого дому. На 40 сторінках вони обговорюють блокування військової допомоги, затвердженої Конгресом США для України в період з 1 травня по 2 жовтня 2019 року.

Усі 20 листів були повністю вилучені,

– прокоментувала співробітниця Білого дому Діонна Гарді.

Журналістам вона відповіла, що не може надати листування, у якому беруть участь співробітники Адміністрації в обговоренні "внутрішньої політики". Гарді вважає, що публікація такого листування "завадить відвертому обміну думками, необхідного для ефективної роботи уряду".

Скандал із призупиненням військової допомоги від США: основне

Наприкінці серпня 2019 стало відомо, що Трамп наказав переглянути військову допомогу Україні в розмірі 250 мільйонів доларів та заморозив ці гроші. Хоча США вже ухвалили виділення цієї допомоги.

Згодом Трамп пояснював, що хотів просто переконатися, що гроші підуть не на шкоду інтересам США. А також наголошував на корумпованості України.

12 вересня адміністрація Трампа зняла блокування з грошей на військову допомогу Україні.

У Пентагоні заявляли, що не мають певності, що встигнуть використати ці гроші належним чином. Адже 30 вересня у США саме завершувався фіскальний рік. Проте 22 листопада Пентагон таки надав Україні 214 мільйонів доларів із 250 мільйонів, закладених Конгресом в Оборонний бюджет США на 2019 рік.

Трамп у ніч на 21 грудня підписав оборонний бюджет США на 2020 рік. Документ передбачає військову допомогу для України – 300 мільйонів доларів. Фінансову допомогу США виділять на "сприяння Україні у сфері безпеки, включаючи летальні засоби оборони".

Журналісти також з`ясував, що Трамп цікавився військовою допомогою Україні за місяць до розмови із Володимиром Зеленським. Наказ про заморозку військової допомоги видали через годину після розмови президентів.



Підтримка України з боку США / Інфографіка 24 каналу