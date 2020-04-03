Скандал между Ермаком и Леросом: НАБУ отобрало образцы голоса брата главы ОП
Детективы Национального антикоррупционного бюро допросили брата главы Офиса Президента Андрея Ермака – Дениса по делу о "пленках Ермака".
Об этом сообщил адвокат Дениса Ермака Иван Холондович, передает "Громадьске".
Обратите внимание Гео Лероса впервые допросили в ГБР относительно "пленок Ермака"
Работники бюро отобрали для экспертизы образцы голоса Дениса Ермака. Адвокат отметил, что Ермака допросили в качестве свидетеля.
Скандал между Ермаком и Леросом: главное
- 29 марта народный депутат Гео Лерос опубликовал видеозаписи, на которых брат главы Офиса Президента Андрея Ермака проводит переговоры о трудоустройстве на определенные должности в органах власти.
- В ответ на это Андрей Ермак сообщил, что подаст заявление в Службу безопасности и Государственное бюро расследований.
- Поэтому правоохранители открыли ряд уголовных производств, но лишь одно из них касается именно содержания обнародованных видео – это дело возбудила Специализированная антикоррупционная прокуратура. Остальные лишь связаны с самим фактом публикации компромата на главу ОП.
- Брат главы ОП Денис Ермак признал, что на обнародованных видео именно он.
Видео, которые обнародовал Лерос с участием Дениса Ермака
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