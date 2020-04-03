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      Скандал между Ермаком и Леросом: НАБУ отобрало образцы голоса брата главы ОП

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      НАБУ отобрало образцы голоса брата главы ОП / censor.net.ua

      Детективы Национального антикоррупционного бюро допросили брата главы Офиса Президента Андрея Ермака – Дениса по делу о "пленках Ермака".

      Об этом сообщил адвокат Дениса Ермака Иван Холондович, передает "Громадьске".

      Обратите внимание Гео Лероса впервые допросили в ГБР относительно "пленок Ермака"

      Работники бюро отобрали для экспертизы образцы голоса Дениса Ермака. Адвокат отметил, что Ермака допросили в качестве свидетеля.

      Скандал между Ермаком и Леросом: главное

      • 29 марта народный депутат Гео Лерос опубликовал видеозаписи, на которых брат главы Офиса Президента Андрея Ермака проводит переговоры о трудоустройстве на определенные должности в органах власти.
      • В ответ на это Андрей Ермак сообщил, что подаст заявление в Службу безопасности и Государственное бюро расследований.
      • Поэтому правоохранители открыли ряд уголовных производств, но лишь одно из них касается именно содержания обнародованных видео – это дело возбудила Специализированная антикоррупционная прокуратура. Остальные лишь связаны с самим фактом публикации компромата на главу ОП.
      • Брат главы ОП Денис Ермак признал, что на обнародованных видео именно он.

      Видео, которые обнародовал Лерос с участием Дениса Ермака

       

      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Новости политики Офіс Президента Андрей Ермак Скандал между Ермаком и Леросом Гео Лерос Скандал Государственное бюро расследований НАБУ
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