Скандал між Єрмаком і Леросом: НАБУ відібрало зразки голосу брата голови ОП
Детективи Національного антикорупційного бюро допитали брата голови Офісу Президента Андрія Єрмака – Дениса у справі щодо "плівок Єрмака".
Про це повідомив адвокат Дениса Єрмака Іван Холондович, передає "Громадське".
Зверніть увагу Гео Лероса вперше допитали у ДБР щодо "плівок Єрмака"
Працівники бюро відібрали для експертизи зразки голосу Дениса Єрмака. Адвокат наголосив, що Єрмака допитали у якості свідка.
Скандал між Єрмаком і Леросом: головне
- 29 березня народний депутат Гео Лерос опублікував відеозаписи, на яких брат голови Офісу Президента Андрія Єрмака проводить переговори про працевлаштування на певні посади в органах влади.
- У відповідь на це Андрій Єрмак повідомив, що подасть заяви до Служби безпеки та Державного бюро розслідувань.
- Відтак правоохоронці відкрили низку кримінальних проваджень, але лише одне з них стосується саме змісту оприлюднених відео – цю справу порушила Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Решта лише пов'язані з самим фактом публікації компромату на главу ОП.
- Брат глави ОП Денис Єрмак визнав, що на оприлюднених відео саме він.
Відео, які оприлюднив Лерос за участю Дениса Єрмака
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