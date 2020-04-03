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      Скандал між Єрмаком і Леросом: НАБУ відібрало зразки голосу брата голови ОП

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      НАБУ відібрало зразки голосу брата голови ОП / censor.net.ua

      Детективи Національного антикорупційного бюро допитали брата голови Офісу Президента Андрія Єрмака – Дениса у справі щодо "плівок Єрмака".

      Про це повідомив адвокат Дениса Єрмака Іван Холондович, передає "Громадське".

      Зверніть увагу Гео Лероса вперше допитали у ДБР щодо "плівок Єрмака"

      Працівники бюро відібрали для експертизи зразки голосу Дениса Єрмака. Адвокат наголосив, що Єрмака допитали у якості свідка.

      Скандал між Єрмаком і Леросом: головне

      • 29 березня народний депутат Гео Лерос опублікував відеозаписи, на яких брат голови Офісу Президента Андрія Єрмака проводить переговори про працевлаштування на певні посади в органах влади.
      • У відповідь на це Андрій Єрмак повідомив, що подасть заяви до Служби безпеки та Державного бюро розслідувань.
      • Відтак правоохоронці відкрили низку кримінальних проваджень, але лише одне з них стосується саме змісту оприлюднених відео – цю справу порушила Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Решта лише пов'язані з самим фактом публікації компромату на главу ОП.
      • Брат глави ОП Денис Єрмак визнав, що на оприлюднених відео саме він.

      Відео, які оприлюднив Лерос за участю Дениса Єрмака

       

      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Новини політики Офіс Президента Андрій Єрмак Скандал між Єрмаком і Леросом Гео Лерос Скандал Державне бюро розслідувань НАБУ
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