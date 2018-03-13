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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ОТРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ РЕКС ТИЛЛЕРСОН ВЛАДИМИР РУБАН

Скандал между Россией и Британией из-за отравления Скрипаля изобразили в карикатуре

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Скандал между Россией и Британией
Скандал между Россией и Британией / Коллаж 24 Канал

Скандал между Россией и Великобританией из-за отравления бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии высмеяли в остроумной карикатуре.

Соответствующий рисунок создал и опубликовал в Facebook известный российский художник Сергей Елкин.

Так, на карикатуре изображена премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, которая собирается наказать президента России Владимира Путина. В свою очередь хозяин Кремля, который, кстати, значительно ниже ростом чем Мэй, пытается скрыться от британского премьера.

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Напомним, 12 марта Тереза Мэй заявила, что Скрипаль мог быть отравлен разработанным в России боевым нервно-паралитическим веществом "Новичок". В России традиционно отвергли свою причастность к этому инциденту.

Теги: Великобритания Новости России Владимир Путин Отравление Сергея Скрипаля Тереза Мэй Карикатура
Источник: 24 Канал
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