Скандал між Росією та Британією через отруєння Скрипаля зобразили в карикатурі

Скандал між Росією і Великобританією через отруєння колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії висміяли у дотепній карикатурі.

Відповідний малюнок створив та опублікував у Facebook відомий російський художник Сергій Йолкін.

Так, на карикатурі зображена прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей, яка збирається покарати президента Росії Володимира Путіна. У свою чергу господар Кремля, який до речі є значно нижчим на зріст від Мей, намагається сховатися від британського прем’єра.

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Нагадаємо, 12 березня Тереза Мей заявила, що Скрипаль міг бути отруєним розробленою в Росії бойовою нервово-паралітичною речовиною "Новачок". У Росії традиційно відкинули свою причетність до цього інциденту.