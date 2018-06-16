Скандал на таможне: госслужащий, наказанный за контрабанду, получил высокую должность

Госслужащего таможни ГФС, которого в 2016 году наказали выговором за пропуск через украинскую границу 1,5 тонны контрабандного янтаря, стал заместителем руководителя Волынской таможни.

Об этом сообщает телекомпания "Аверс".

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Отмечается, что в мае таможенник переехал из Волыни в Тернопольскую область, однако вскоре снова вернулся.

"Евгений Шелигацкий, который отличился во время пропуска через украинскую границу 1,5 тонны контрабанды янтаря и получил за это лишь выговор, возглавил управление противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия Тернопольской таможни ГФС. Однако не прошло и недели, как он вернулся на Волынь", – говорится в сюжете.

Журналисты добавляют, что с Волынской таможни Шелигацкого уволили 6 июня, а на следующий день он уехал в Тернополь, где в итоге выиграл конкурс и был назначен заместителем начальника таможни.

Но через шесть дней, как подчеркивается, он вернулся, но уже не в статусе исполняющего обязанности, а заместителем начальника Волынской таможни. Соответствующий приказ с подписью исполняющего обязанности председателя фискальной службы Украины Мирослава Продана появился 12 июня.



Приказ о назначении Шелигацького на должность заместителя председателя Волынской таможни

"Дело в том, что не мог Шелигацкий стать заместителем начальника Волынской таможни пока не поработает на аналогичной должности в другой области. Поэтому он выиграл конкурс, якобы поработал и теперь на Волыни "будет противодействовать таможенным правонарушениям", – отмечают журналисты ТРК "Аверс".

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Как пишут "Волынские новости", таможенник отличился в скандальном инциденте на Волынской таможни, когда в начале марта 2016 года польские таможенники обнаружили почти 1,5 тонны янтаря на пункте пропуска "Дорогуск" в грузовике, который следовал из Украины. Стоимость камня тогда оценили в более 5 миллионов евро. К слову, эта задержанная на границе партия янтаря стала рекордной.

После украинские пограничники и таможенники объясняли, что груз на украинской стороне не проверяли, потому что он был полностью оформленным на внутренней таможне Украины. Кроме того, на таможне тогда не работал сканер для обнаружения контрабанды.



За время пребывания Шелигацкого на Волынской таможни польские таможенники обнаружили контрабанду янтаря, которую пытались доставить из Украины

По результатам инцидента центральный аппарат Государственной фискальной службы Украины назначил служебное расследование, после которого к ответственности привлекли 12 работников Волынской таможни, из которых пять уволили, а еще семь – получили выговоры. Выговор за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей объявили также Евгению Шелигаькому.