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Скандал на митниці: держслужбовець, покараний за контрабанду, отримав надвисоку посаду

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Покараний через контрабанду бурштину став заступником голови Волинської митниці
Покараний через контрабанду бурштину став заступником голови Волинської митниці / Соцмережі

Держслужбовця митниці ДФС, якого 2016 року покарали доганою за пропуск через український кордон 1,5 тонни контрабандного бурштину, став заступником керівника Волинської митниці.

Про це повідомляє телекомпанія "Аверс".

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Зазначається, що у травні митник переїхав з Волині на Тернопільщину, проте невдовзі знову повернувся.

"Євгеній Шелігацький, який відзначився під час пропуску через український кордон 1,5 тонни контрабанди бурштину та отримав за це лише догану, очолив управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії Тернопільської митниці ДФС. Проте не минуло й тижня, як він повернувся на Волинь", – мовиться у сюжеті.

Журналісти додають, що з Волинської митниці Шелігацького звільнили 6 червня, а наступного дня він виїхав до Тернополя, де у підсумку виграв конкурс і його призначили заступником начальника митниці.

Але за шість днів, як підкреслюється, він повернувся, але вже не в статусі виконувача обов’язків, а заступником начальника Волинської митниці. Відповідний наказ за підписом виконувача обов’язки голови фіскальної служби України Мирослава Продана з’явився 12 червня.

Митниця, Волинь, Шелігацький, бурштин, контрабанда, Тернопіль
Наказ про призначення Шелігацького на посаду заступника голови Волинської митниці

"Річ у тім, що не міг Шелігацький стати заступником начальника Волинської митниці поки не попрацює на аналогічній посаді в іншій області. Тож він виграв конкурс, нібито попрацював і тепер на Волині "буде протидіяти митним правопорушенням", – зазначають журналісти ТРК "Аверс".

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Як пишуть "Волинські новини", митник відзначився у скандальному інциденті на Волинській митниці, коли на початку березня 2016 року польські митники виявили майже 1,5 тонни бурштину на пункті пропуску "Дорогуськ" у вантажівці, яка прямувала з України. Вартість каміння тоді оцінили у понад 5 мільйонів євро. До слова, ця затримана на кордоні партія бурштину стала рекордною.

Опісля українські прикордонники та митники пояснювали, що вантаж на українській стороні не перевіряли, бо він був повністю оформленим на внутрішній митниці України. Окрім того, на митниці тоді не працював сканер для виявлення контрабанди.

Митниця, Волинь, Шелігацький, бурштин, контрабанда, Тернопіль, скандал, Польща
За часи перебування Шелігацького на Волинській митниці польські митники виявили контрабанду бурштину, що її намагалися доправити з України 

За результатами інциденту центральний апарат Державної фіскальної служби України призначив службове розслідування, після якого до відповідальності притягнули 12 працівників Волинської митниці, із яких п’ятьох звільнили, а ще сім – отримали догани. Догану за неналежне виконання посадових обов’язків оголосили також Євгенію Шелігацькому.

Теги: Новини України Скандал Тернопіль Новини Луцька контрабанда бурштин Державна митна служба Державна фіскальна служба
Джерело: 24 Канал
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