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      Скандал Притулы с "Батькивщиной": шоумен рассказал о нюансах решения конфликта

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      Сергей Притула подробно рассказал, как решал конфликт с "Батькивщиной"
      Сергей Притула подробно рассказал, как решал конфликт с "Батькивщиной" / Facebook Сергея Притулы

      Известный украинский шоумен, телеведущий и волонтер Сергей Притула заверил, что конфликт с центром волынской "Батькивщины", который разгорелся накануне, практически исчерпан.

      Об этом Сергей Притула написал в понедельник в своем Facebook.

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      В частности, ведущий отметил, что "в верхах "Батькивщины" о "залете" волынских коллег узнали оперативно" и связались с ним сразу с нескольких сторон.

      Притула опубликовал скриншот записи, которая почти сразу появилась на странице центрального офиса "Батькивщины" в Facebook.

      Притула Батьківщина скандал
      Конфликт Сергея Притулы с "Батькивщиной"

      Он также вспомнил про странное сообщение, которое было опубликовано на странице волынской ячейки политсилы о том, что якобы на их профиль могла быть осуществлена хакерская атака.

      По словам Притулы, тогда и начались "веселые старты".

      Я спросил у одного из контактеров от "Батькивщины", издеваются ли они надо мной? И, вуаля, вероятно после хорошего "пистона", на странице волынской "Батькивщины" появляется тот текст, который я отметил в своей заметке на ФБ, как мировое соглашение между сторонами конфликта,
      – заметил шоумен.

      Он добавил, что с учетом того, что политической силе было отведено 24 часа для официальных извинений и они уложились в этот срок, а центральный офис "Батькивщины" осудил действия своих волынских коллег, телеведущий говорит, что инцидент можно считать исчерпанным.

      В чем заключается конфликт между Притулой и "Батькивщиной"?
      Известный телеведущий и шоумен Сергей Притула обвинил волынский ячейка "Батькивщины" в том, что они с манипулятивной целью и без разрешения использовали его фото и волонтерские достижения. С Facebook-страницы региональной ячейки политсилы была распространена рекламная публикация с Сергеем Притулой – изображено его фото, которое сопровождает подпись "Сергей Притула собрал 7,5 миллиона гривен для бойцов АТО. Уважаешь? Ставь лайк!".

      Телеведущего, который активно помогает украинской армии, такое сообщение изрядно возмутило. Он стал требовать, чтобы рекламное сообщение убрали, а в политсиле опровергли информацию о том, что "Батькивщина" каким-то образом причастна к волонтерской деятельности Притулы.

      Теги: Новости Украины Скандал ВО Батьківщина Сергей Притула
      Источник: 24 Канал
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