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      Скандал Притули з "Батьківщиною": шоумен розповів про нюанси вирішення конфлікту

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      Сергій Притула детально розповів, як вирішував конфлікт з "Батьківщиною"
      Сергій Притула детально розповів, як вирішував конфлікт з "Батьківщиною" / Facebook Сергія Притули

      Відомий український шоумен, телеведучий та волонтер Сергій Притула запевнив, що конфлікт із осередком волинської "Батьківщини", який розгорівся напередодні, практично вичерпаний.

      Про це Сергій Притула написав у понеділок у своєму Facebook.

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      Зокрема, ведучий зазначив, що "у верхах "Батьківщини" про "зальот" волинських колег дізнались оперативно" і зв'язались з ним одразу з кількох сторін.

      Притула опублікував скріншот допису, який майже одразу з'явився на сторінці центрального офісу "Батьківщини" у Facebook.

      Притула Батьківщина скандал
      Конфлікт Сергія Притули з "Батьківщиною"

      Він також згадав про дивне повідомлення, яке було опубліковане на сторінці волинського осередку політсили про те, що нібито на їхній профіль могла бути здійснена хакерська атака.

      За словами Притули, тоді й почались "веселі старти".

      Я запитав у одного з контактерів від "Батьківщини" чи вони знущаються наді мною? І, вуаля, ймовірно після доброго "пістону", на сторінці волинської "Батьківщини" з'являється той текст, який я зазначив у своєму дописі на ФБ, як мирову угоду між сторонами конфлікту,
      – зауважив шоумен.

      Він додав, що зважаючи на те, що політичній силі було відведено 24 години для офіційних вибачень і вони вклались у цей термін, а центральний офіс "Батьківщини" засудив дії своїх волинських колег, телеведучий каже, що інцидент можна вважати вичерпаним.

      У чому полягає конфлікт між Притулою і "Батьківщиною"?Відомий телеведучий і шоумен Сергій Притула звинуватив волинський осередок "Батьківщини" у тому, що вони з маніпулятивною метою та без дозволу використали його фото та волонтерські здобутки. Зі Facebook-сторінки регіонального осередку політсили був поширений рекламний допис із Сергієм Притулою – зображено його фото, яке супроводжує підпис "Сергій Притула зібрав 7,5 мільйона гривень для бійців АТО. Поважаєш? Став лайк!"

      Телеведучого, який активно допомагає українській армії, такий допис неабияк обурив. Він став вимагати, щоб рекламний допис прибрали, а у політсили спростували інформацію про те, що "Батьківщина" якимось чином причетна до волонтерської діяльності Притули.

      Теги: Новини України Скандал Сергій Притула ВО Батьківщина
      Джерело: 24 Канал
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