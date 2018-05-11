Скандал с "Интером": в ОБСЕ сделали серьезное обращение к власти Украины

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе призывает украинскую власть расследовать нападение активистов на телеканал "Интер", которое произошло 9 мая.

Об этом представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир написал в своем Twitter.

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По его словам, украинское правительство обязано гарантировать безопасность для работы представителей СМИ.

"Я осуждаю попытку поджога на телеканале "Интер" в Киеве. Убытки и травмы предотвратили быстрые действия полиции. Насилие всегда является неприемлемым. Я призываю власти Украины расследовать нападение и гарантировать безопасную среду для работы журналистов", – подчеркнул Дезир.

I condemn yesterday's attempted arson attack on @InterTvUa channel in Kyiv. Damage and injuries were prevented by swift action of police. Violence is never acceptable. I encourage #Ukraine authorities to investigate the attack & provide safe working environment for journalists. — OSCE media freedom (@OSCE_RFoM) 10 травня 2018 р.

Напомним, вечером 9 мая неизвестные активисты бросили "коктейль Молотова" в здание, где располагается администрация телеканала "Интер".

Чем оскандалился "Интер"? 9 мая в эфире телеканала "Интер" во время концерта ко Дню Победы показали фрагмент, в котором ведущий Андрей Доманский говорил о переименовании улиц в Украине "в имена фашистских преступников". Накануне эфира видео этого эпизода вызвало немалый резонанс в соцсетях.



Утром 9 мая под стенами главного офиса "Интера" на улице Дмитриевской в Киеве активисты устроили пикет в связи со скандальным роликом и потребовали лишить канал лицензии. После того, как эпизод показали в эфире без изменений, представители националистических организаций пообещали пикетировать не только офис телеканала, но и дома его владельцев.