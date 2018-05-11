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Скандал с "Интером": в ОБСЕ сделали серьезное обращение к власти Украины

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В ОБСЕ осудили нападение на телеканал
В ОБСЕ осудили нападение на телеканал "Интер" / Фото из открытых источников

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе призывает украинскую власть расследовать нападение активистов на телеканал "Интер", которое произошло 9 мая.

Об этом представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир написал в своем Twitter.

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По его словам, украинское правительство обязано гарантировать безопасность для работы представителей СМИ.

"Я осуждаю попытку поджога на телеканале "Интер" в Киеве. Убытки и травмы предотвратили быстрые действия полиции. Насилие всегда является неприемлемым. Я призываю власти Украины расследовать нападение и гарантировать безопасную среду для работы журналистов", – подчеркнул Дезир.

Напомним, вечером 9 мая неизвестные активисты бросили "коктейль Молотова" в здание, где располагается администрация телеканала "Интер". 

Чем оскандалился "Интер"? 9 мая в эфире телеканала "Интер" во время концерта ко Дню Победы показали фрагмент, в котором ведущий Андрей Доманский говорил о переименовании улиц в Украине "в имена фашистских преступников". Накануне эфира видео этого эпизода вызвало немалый резонанс в соцсетях.

Утром 9 мая под стенами главного офиса "Интера" на улице Дмитриевской в Киеве активисты устроили пикет в связи со скандальным роликом и потребовали лишить канал лицензии. После того, как эпизод показали в эфире без изменений, представители националистических организаций пообещали пикетировать не только офис телеканала, но и дома его владельцев.

 

 

Теги: Новости Украины Новости политики ОБСЕ журналисты СМИ Скандал с Интером
Источник: 24 Канал
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