Скандал с "Интером": в ОБСЕ сделали серьезное обращение к власти Украины
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе призывает украинскую власть расследовать нападение активистов на телеканал "Интер", которое произошло 9 мая.
Об этом представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир написал в своем Twitter.
Читайте также: "Интер" и его "День победы": наказывать или нет – аргументы экспертов
По его словам, украинское правительство обязано гарантировать безопасность для работы представителей СМИ.
"Я осуждаю попытку поджога на телеканале "Интер" в Киеве. Убытки и травмы предотвратили быстрые действия полиции. Насилие всегда является неприемлемым. Я призываю власти Украины расследовать нападение и гарантировать безопасную среду для работы журналистов", – подчеркнул Дезир.
Напомним, вечером 9 мая неизвестные активисты бросили "коктейль Молотова" в здание, где располагается администрация телеканала "Интер".
Чем оскандалился "Интер"? 9 мая в эфире телеканала "Интер" во время концерта ко Дню Победы показали фрагмент, в котором ведущий Андрей Доманский говорил о переименовании улиц в Украине "в имена фашистских преступников". Накануне эфира видео этого эпизода вызвало немалый резонанс в соцсетях.
Утром 9 мая под стенами главного офиса "Интера" на улице Дмитриевской в Киеве активисты устроили пикет в связи со скандальным роликом и потребовали лишить канал лицензии. После того, как эпизод показали в эфире без изменений, представители националистических организаций пообещали пикетировать не только офис телеканала, но и дома его владельцев.