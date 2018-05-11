Скандал з "Інтером": в ОБСЄ зробили серйозне звернення до влади України

Організація з безпеки і співробітництва в Європі закликає українську владу розслідувати напад активістів на телеканал "Інтер", який відбувся 9 травня.

Про це представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір написав у своєму Twitter.

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За його словами, український уряд зобов'язаний гарантувати безпеку для роботи представників ЗМІ.

"Я засуджую спробу підпалу на телеканалі "Інтер" у Києві. Збиткам і травмам запобігли швидкі дії поліції. Насильство є завжди неприйнятним. Я закликаю владу України розслідувати напад і гарантувати безпечне середовище для роботи журналістів", – наголосив Дезір.

I condemn yesterday's attempted arson attack on @InterTvUa channel in Kyiv. Damage and injuries were prevented by swift action of police. Violence is never acceptable. I encourage #Ukraine authorities to investigate the attack & provide safe working environment for journalists. — OSCE media freedom (@OSCE_RFoM) 10 травня 2018 р.

Нагадаємо, ввечері 9 травня невідомі активісти кинули "коктейль Молотова" в будівлю, де розташовується адміністрація телеканалу "Інтер".

Чим оскандалився "Інтер"? 9 травня в ефірі телеканалу "Інтер" під час концерту до Дня Перемоги показали фрагмент, у якому ведучий Андрій Доманський говорив про перейменування вулиць в Україні "іменами фашистських злочинців". Напередодні ефіру відео цього епізоду зчинив чималий резонанс у соцмережах.



Вранці 9 травня під стінами головного офісу "Інтера" на вулиці Дмитрівській у Києві активісти влаштували пікет у зв’язку зі скандальним роликом і вимагали позбавити канал ліцензії. Після того, як епізод таки показали в ефірі без змін, представники націоналістичних організацій пообіцяли пікетувати не лише офіс телеканалу, але й помешкання його власників.