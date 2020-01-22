Скандал с Яценко разгорелся в Умани: на поведение депутата пожаловались чиновницы
Нардеп Антон Яценко оскорблял и запугивал работниц исполкома Уманского горсовета в личных переписках. Чиновницы опубликовали скриншоты комментариев и переписок с Яценко и пожаловались на поведение нардепа Верховной Рады.
Из-за обид Яценко уманские чиновницы обратились в парламентский комитет по вопросам депутатской этики. Об этом свидетельствует видеозапись на фейсбук-странице секретаря Уманского горсовета Людмилы Кирилюк.
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На видео приведены несколько скриншотов общения Яценко с чиновницами, где якобы нардеп говорит, что работницы горсовета предоставляют интимные услуги руководству.
Ты лучше напиши как попала в "отдел кадров". Сегодня на всех сайтах прочитаешь правду – как Клочко и Цебо берут на работу за бюджетные деньги и выписывают премии не только себе, но и шлюхи таким, как ты, которых е*ут. Следи за прессой,
– написал Яценко в одном из сообщений.
Скриншот переписки с Яценко, где он угрожал чиновницам в Умани
"Мы, женщины, работающие в органах местного самоуправления, считаем недостойным поведение народного депутата Антона Яценко. В своих карманных интернет-ресурсах он распространяет лживую информацию о женщинах-работниках городского совета. Это прямое давление, в том числе по половому признаку", – говорится в видеообращении.
Работницы Уманского горсовета убеждены, что "лживыми политическими технологиями" Яценко пытается дискредитировать женщин перед местными выборами, и это недопустимо.
Смотрите видео с оскорблениями и угрозами депутата Яценко:
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