17:03
22 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ДАВОС 2020 ДЕНЬ СОБОРНОСТИ ПНЕВМОНИЯ В КИТАЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: У Лукашенко дух Моисея. Подарок для Кима
      Вєсті Кремля
      22:12, 21 января
      Вести.UA: Дорогой портрет Зеленского в Баканова. Венедиктова намела нового помощника
      Вєсті.UA
      19:30, 21 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      ДАВОС 2020 ДЕНЬ СОБОРНОСТИ ПНЕВМОНИЯ В КИТАЕ 2020

      Скандал с Яценко разгорелся в Умани: на поведение депутата пожаловались чиновницы

      369 Читати новину українською
      Нардеп Яценко оскорбляет и угрожает чиновницам Уманского горсовета, заявили чиновницы / ru.slovoidilo.ua

      Нардеп Антон Яценко оскорблял и запугивал работниц исполкома Уманского горсовета в личных переписках. Чиновницы опубликовали скриншоты комментариев и переписок с Яценко и пожаловались на поведение нардепа Верховной Рады.

      Из-за обид Яценко уманские чиновницы обратились в парламентский комитет по вопросам депутатской этики. Об этом свидетельствует видеозапись на фейсбук-странице секретаря Уманского горсовета Людмилы Кирилюк.

      Смотрите также видео: Кива объяснил, почему рассматривает интимные фото в Раде

      На видео приведены несколько скриншотов общения Яценко с чиновницами, где якобы нардеп говорит, что работницы горсовета предоставляют интимные услуги руководству.

      Ты лучше напиши как попала в "отдел кадров". Сегодня на всех сайтах прочитаешь правду – как Клочко и Цебо берут на работу за бюджетные деньги и выписывают премии не только себе, но и шлюхи таким, как ты, которых е*ут. Следи за прессой,
      – написал Яценко в одном из сообщений.

      Яценко погрози жінки Умань листування відео
      Скриншот переписки с Яценко, где он угрожал чиновницам в Умани

      "Мы, женщины, работающие в органах местного самоуправления, считаем недостойным поведение народного депутата Антона Яценко. В своих карманных интернет-ресурсах он распространяет лживую информацию о женщинах-работниках городского совета. Это прямое давление, в том числе по половому признаку", – говорится в видеообращении.

      Работницы Уманского горсовета убеждены, что "лживыми политическими технологиями" Яценко пытается дискредитировать женщин перед местными выборами, и это недопустимо.

      Смотрите видео с оскорблениями и угрозами депутата Яценко:

       

      Свадьба в високосный год: можно ли жениться в 2020 году
      сегодня
      28452
      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Скандал Верховная Рада Гендерное равенство Новости Черкасс Яценко Антон Владимирович
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 16:41 Налог на недвижимость 2020: когда и сколько надо заплатить
      23189
      сегодня , 16:21 Что изменят в новом трудовом кодексе: забастовки, выплаты, наказание за буллинг
      29763
      21 января , 15:37 Украинская красавица дала мастер-класс игры в покерном хедз-апе
      591
      сегодня , 15:57 Канал для Донбасса: мы по-разному видим процесс его реализации
      Олена Трибушна 412
      сегодня , 15:30 Кто может быть после Путина
      Павло Казарін 284
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук